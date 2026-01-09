Orbán Viktor: Régi baloldal, új szereposztásban. A lényeg nem változott, de a háborúval járó kockázat nagyobb!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben arról beszél, hogy nem sok különbséget lát a 2022-es és a 2026-os ellenzéki oldalon – de a háború egy nagy különbség.

Orbán Viktor

Fotó: Facebook

Régi baloldal, új szereposztásban. A lényeg nem változott, de a háborúval járó kockázat nagyobb!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.