Orbán Viktor: Régi baloldal, új szereposztásban. A lényeg nem változott, de a háborúval járó kockázat nagyobb!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben arról beszél, hogy nem sok különbséget lát a 2022-es és a 2026-os ellenzéki oldalon – de a háború egy nagy különbség.
Régi baloldal, új szereposztásban. A lényeg nem változott, de a háborúval járó kockázat nagyobb!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.