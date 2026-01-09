Orbán Viktor: a baloldal és a Tisza csődbe juttatta Budapestet

"A baloldali városvezetés és a Tisza együttműködése a csőd szélére juttatta Budapestet" - üzente közösségi oldalára feltöltött videós posztjában Orbán Viktor.

"Miközben a városban baj baj hátán, egy ukrán zászlónak és egy pride zászlónak mindig akad hely a városházán" - emlékeztetett videójában a miniszterelnök, hozzátéve: a másik tanúsága annak, amit ma a fővárosban láthatunk, hogy megtudhattuk, milyen az, amikor a Tisza Párt egy baloldali kormányzás része.

"Az elmúlt másfél évben ez a párt is asszisztált ahhoz, ami elvezette a várost a csődjéhez. Úgy szavazták meg a 2026-os költségvetést nemrégiben, hogy köztudottan van benne egy 100 milliárd forintos lyuk. Ugyanez történt a 2025-ös év második félévének költségvetésével is, ahol sikerült elérni a velünk szemben álló erőknek, köztük a Tiszának is, hogy a főpolgármesternek ne kelljen elszámolnia egy 50 milliárd forintos hiánnyal" - folytatta. Eközben a brüsszeli migrációs paktum is fenyeget minket.