Orbán Viktor a hóhelyzet kapcsán üzent: vigyázzon mindenki egymásra!

Videós posztban jelentkezett a hóhelyzetről közösségi oldalán Orbán Viktor. A felvétel akkor készült, amikor a miniszterelnök épp felhívta Pintér Sándort, hogy helyzetjelentést kérjen a havazásról. A beszélgetés után a kormányfő elárulta:

"Az utak járhatóak. Az egészségügyön nagy nyomás van. Sok a kéz- és ujj- meg lábtörés. A mostani nehéz időjárási viszonyok miatt nem kell átütemezni betervezett műtéteket, hanem minden a tervek szerint haladhat. Ez fontos" – jelentette ki, hozzátéve: a legtöbb aggodalmat az ónos eső okozza.