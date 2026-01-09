Orbán Viktor a hóhelyzet kapcsán üzent: vigyázzon mindenki egymásra!

Videós posztban jelentkezett a hóhelyzetről közösségi oldalán Orbán Viktor. A felvétel akkor készült, amikor a miniszterelnök épp felhívta Pintér Sándort, hogy helyzetjelentést kérjen a havazásról. A beszélgetés után a kormányfő elárulta:
"Az utak járhatóak. Az egészségügyön nagy nyomás van. Sok a kéz- és ujj- meg lábtörés. A mostani nehéz időjárási viszonyok miatt nem kell átütemezni betervezett műtéteket, hanem minden a tervek szerint haladhat. Ez fontos" – jelentette ki, hozzátéve: a legtöbb aggodalmat az ónos eső okozza.
A helyzet nem könnyebb lesz, hanem nehezebb. A havazás mellé ha bejön az ónos eső miatti csúszásveszély, az extra körültekintést igényel. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy akinek dolga van, tegye, de óvatosan, lassan, nyugodtan, körültekintően. Vigyázzon mindenki magára, vigyázzon mindenki egymásra!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.