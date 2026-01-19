Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Márió, Sára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Mi nem csak látogatóba járunk vidékre

kormány
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 17:57 / FRISSÍTÉS: 2026. január 19. 17:57
vidékOrbán Viktor
A kormány nem látogatja a vidéket, ők onnan jönnek.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor Facebook-oldalán fejtette ki, hogy nem csak látogatóba jár vidékre.

Mi vagyunk az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban. Én nézem a kihívóinkat, és meglepődök, hogy hogyan van egy 26 tagú pártnak bátorsága ahhoz, miután néhány országgal való ismerkedést szolgáló körutat tett az országban, vállalkozzon az ország kormányzására.

- fogalmazott a miniszterelnök aki szerint nem szabad vállalkozni akkor erre a komoly feladatra, ha az adott személy és polgármesterei nincsenek ott mindenhol az országban, nem ismeri a helyiek gondjait. Hozzátette, a kormány nem látogatja a vidéket, ők onnan jönnek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu