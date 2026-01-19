Orbán Viktor: Mi nem csak látogatóba járunk vidékre

Orbán Viktor Facebook-oldalán fejtette ki, hogy nem csak látogatóba jár vidékre.

Mi vagyunk az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban. Én nézem a kihívóinkat, és meglepődök, hogy hogyan van egy 26 tagú pártnak bátorsága ahhoz, miután néhány országgal való ismerkedést szolgáló körutat tett az országban, vállalkozzon az ország kormányzására.

- fogalmazott a miniszterelnök aki szerint nem szabad vállalkozni akkor erre a komoly feladatra, ha az adott személy és polgármesterei nincsenek ott mindenhol az országban, nem ismeri a helyiek gondjait. Hozzátette, a kormány nem látogatja a vidéket, ők onnan jönnek.