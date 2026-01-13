Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Orbán Viktor: Kívül tartjuk Magyarországot a háborún

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 07:12
Tiszaháború
Orbán Viktor kiemelte: amíg a Tisza vergődik, ők teszik a dolgukat.
"Berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos puccs, kamu honlapok és védjegyek. Politikai abszurd. Az elmúlt egy hónapban ennyire futotta a Tisza párttól" - írta kedd reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Orbán Viktor kijelentette: amíg a Tisza vergődik, ők teszik a dolgukat / Fotó: MW

Orbán Viktor rámutatott: ezért ők a biztos választás

Nem is csoda. Napról napra szorulnak. Európa az ukrajnai háborútól hangos. 800 milliárd dollárt, európai katonákat és fegyverszállításokat követelnek Európától. Minden a brüsszeli háborús terv szerint halad.  Mindenki látja, hogy a háború a legfontosabb sorskérdés, ami Magyarország előtt áll. És erre a Tisza nem mond semmit. Nem mondanak semmit, mert belebuknának. Brüsszelnek nem tudnak, Kijevnek pedig nem akarnak nemet mondani

- tette hozzá a kormányfő.

Marad a politikai bűvészkedés. Ezért állnak elő napról napra egyre nagyobb képtelenségekkel. Hogy ne kelljen kimondani az igazat: menthetetlenül brüsszel-pártiak. Sebaj. Ameddig ők vergődnek, mi tesszük a dolgunkat. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún. Nem sodródunk és nem hajolunk meg. Ez a különbség. Ezért vagyunk mi a biztos választás

- zárta a bejegyzését a miniszterelnök.

 

