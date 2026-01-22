Orbán Viktor: "Isten éltessen minden magyart!"

Orbán Viktor a Magyar Kultúra Napja alkalmából osztott meg egy videót a közösségi oldalán. Posztjához a következő sorokat fűzte: "Éljünk bárhol a világon, a legjobb dolog, hogy magyarok vagyunk benne. Isten éltessen minden magyart a Magyar Kultúra Napján!"

A videóban a miniszterelnök felfedte, melyik magyar film áll a legközelebb a szívéhez. Mint kiderült, a Krúdy Gyula történeteinek felhasználásával készült Szindbád a kedvence. Ugyanakkor nem csak ő, de a parlament más tagjai is nyilatkoztak. Volt, aki a Macskafogót, más a Megáll az időt vagy épp a Csinibabát választotta.