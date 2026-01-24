Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Timót névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így hangol Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésre - Videó

kaposvár
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 09:16
Háborúellenes GyűlésOrbán Viktor
Szombaton 11 órakor Kaposváron folytatódik a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása. A Háborúellenes Gyűlésen a kormányfő is felszólal.
Bors
A szerző cikkei

Szombaton Kaposváron rendezik meg várhatóan ismét telt házzal a Háborúellenes Gyűlést, pár órán belül el is kezdődik a rendezvény. Orbán Viktor már pénteken tudatta, hogy Lázár Jánossal érkezik Kaposvárra. "Orbán–Lázár. Ha ők velünk, ki ellenünk?!" – írta akkor a miniszterelnök, aki most a hangolódás pillanatairól osztott meg egy videót.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu