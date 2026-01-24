Így hangol Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésre - Videó

Szombaton Kaposváron rendezik meg várhatóan ismét telt házzal a Háborúellenes Gyűlést, pár órán belül el is kezdődik a rendezvény. Orbán Viktor már pénteken tudatta, hogy Lázár Jánossal érkezik Kaposvárra. "Orbán–Lázár. Ha ők velünk, ki ellenünk?!" – írta akkor a miniszterelnök, aki most a hangolódás pillanatairól osztott meg egy videót.