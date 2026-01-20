Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor: Hajrá, gazdák!

A miniszterelnök azt üzente a gazdáknak, hogy ne hagyják magukat.
Orbán Viktor Facebook-videóban fejtette ki, hogy azért dühösek a gazdák, mert nemcsak ellenükben hoztak egy döntést, hanem még hülyének is nézték őket. Azt üzente a miniszterelnök, hogy ne hagyják magukat!

A szabályok szerint egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagyni. Nyilvánvaló, hogy Magyarországon, amíg nemzeti kormány van, a Mercosur megállapodást sohasem hagyjuk jóvá. Úgy cselezte ki von der Leyen asszony és a bizottság a nemzeti parlamenteket, hogy egy kisegítő szabályt alkottak, mondván, hogy persze, majd döntenek a nemzeti parlamentek, de addig is az aláírt megállapodást ideiglenesen alkalmazni lehet. 

- ezért dühösek a gazdák, fogalmazott a miniszterelnök.

