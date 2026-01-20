Orbán Viktor: Hahó, magyar fiatalok!

Orbán Viktor Facebook-videóban szólt a magyar fiatalokhoz, akiktől azt kérte, legyenek résen és hallgassanak az eszükre!
Csatlakozzatok hozzánk! 3 %-os otthonteremtési hitelt, 25 év alattiaknak SZJA-mentességet, diákhitelt, munkáshitelt adunk. Sehol Európában fiatalok olyan könnyen saját lakáshoz nem juthatnak, mint Magyarországon.
- fogalmazott a miniszterelnök.
