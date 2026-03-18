Orbán Viktor már Dunaújvárosnak üzent

"Ma sincs megállás. Találkozzunk 18:30-kor Dunaújvárosban, a Dózsa György téren. Legyünk ott minél többen, hogy mindenki megtudja, a Fidesz a biztos választás" - írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök a március 15-i Békemenet után országjárásba kezdett: hétfőn Kaposváron, kedden Egerben mondott beszédet a hatalmas tömeg előtt.