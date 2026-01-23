Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Orbán Viktor: Ha ők velünk, ki ellenünk?!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 20:11
Háborúellenes GyűlésLázár János
Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán – a poszt végén pedig azt üzente, hogy „Kaposvárom találkozunk!”, ugyanis ott lesz szombaton a következő Háborúellenes Gyűlés.

Orbán-Lázár. Ha ők velünk, ki ellenünk?! Kaposváron találkozunk!

– írta a poszthoz Orbán Viktor.

