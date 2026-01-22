Orbán Viktor: Forrong a világ, a veszélyek korát éljük

Orbán Viktor Facebook-oldalán számolt be arról, hogy "forrong a világ, a veszélyek korát éljük. A régi, begyöpösödött nemzetközi intézmények csődöt mondtak".
Ezért léptünk be a Trump elnök úr által életre hívott Béketanácsba. Közös célunk a béke, és együtt meg is fogjuk csinálni!
- írta bejegyzésében a miniszterelnök.
Ha egy olyan világot akarunk, ahol kevesebb a háború és több a biztonság, akkor az amerikai elnökre van szükségünk és új intézményekre.
- tette hozzá a kormányfő.
