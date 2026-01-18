Orbán Viktor fontos felkérést kapott Trump elnöktől

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy Magyarország békéért tett erőfeszítéseit elismerik!
Ha Trump, akkor béke! Újabb levelet hozott a posta
- írta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy "ott a helyünk" a Béketanácson:
Trump elnök felkért, hogy csatlakozzunk a Béketanács munkájához, alapítóként. Elnök úr megtisztelő felkérését természetesen elfogadtuk.
