Orbán Viktor: "A gyermekeinket és unokáinkat most 400 milliárd forintnyi tehertől szabadítottuk meg"

Brüsszel
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 06:17
EU-csúcsOrbán Viktor
Brüsszelben csütörtökön folytatódtak az uniós csúcstalálkozóhoz kapcsolódó egyeztetések, amelyek középpontjában az orosz–ukrán háborúval összefüggő pénzügyi és politikai kérdések álltak. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken hajnalban a helyszínről jelentkezett be, miután a tanácsban Magyarország, Szlovákia és Csehország nélkül elfogadták a háború folytatásának támogatását. Az orosz vagyok felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba, ettől sikerült megóvni magunkat - fogalmazott a miniszterelnök.

A sorsdöntő uniós csúcstalálkozó zárása után Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett, miután korábban világossá tette: Magyarország nem támogatja az Ukrajna finanszírozását célzó közös uniós hitelfelvételt. Magyarország, Szlovákia és Csehország egységesen fellépett a közös hitelfelvétel ellen. 

Orbán Viktor Brüsszelben  Fotó: MTI

A közvetlen háborús veszélyt elkerültük, a brüsszeli hadikölcsönből kimaradunk

 – mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után tartott sajtótájékoztatón.

A közös hitelfelvétellel kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: annak "akadálya mi voltunk".

A miniszterelnök hozzátette:

Megmentettük a gyerekeinket meg az unokáinkat attól, hogy egy elhibázott háborúba, hadikölcsön formájába küldött pénzért majd nekik kelljen később helytállni.

A kormányfő arra figyelmeztetett, hogy a hitel összegét – amely egy „elvesztett háborút” finanszíroz – előre láthatóan sosem kapják vissza a kölcsönt nyújtó országok. 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy sikerült elérni egy „opt-out” (kivétel, mentesség) lehetőséget, amelynek értelmében Magyarország kimaradhat a háborús hitel nyújtásából.

 A kormányfő kiemelte: „Ez a döntés a jövő generációit is tehermentesíti egy elhibázott háború finanszírozásától.” 

A gyermekeinket és unokáinkat most 400 milliárd forintnyi tehertől sikerült megszabadítani. Ennyi lett volna a hadikölcsön Magyarországra eső része 

– fogalmazott a kormányfő.

Annak ellenére, hogy a három ország kimaradt, a többi EU-tagállam közösen nyújtja a hadikölcsönt Ukrajnának, ezzel segítve a háború folytatását

 – emelte ki a magyar miniszterelnök. 

Hozzátette Európa háborúpárti politikát folytat, és nem hallgat a békekezdeményezésekre, beleértve az amerikai békeprogramot sem, amelyet inkább problémának tekintenek. Egyre erősebb a motiváció az európai vezetőkben, hogy Ukrajnát segítsék győzni Oroszország ellen, mert csak így van esélyük visszakapni az eddig odaadott (160-180 milliárd euró, plusz a mostani 90 milliárd) pénzt. Ez a pénzügyi motiváció a háborúba sodródás veszélyét hordozza.

Az orosz vagyonok felhasználásáról szóló döntést elhalasztották, továbbra is vizsgálják a kérdést

– mondta el Orbán Viktor pénteken hajnalban. Orbán Viktor kiemelte a háború hatalmas emberi veszteségeit és amellett érvelt, hogy a pénzt békére, nem háborúra kellene fordítani. 

A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként értelmezhető, azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba, ettől sikerült megóvni magunkat, ez egy nagyszerű siker 

– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben péntek hajnalban. Az egynapos brüsszeli uniós csúcsértekezlet után nyilatkozva Orbán Viktor azt mondta, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása egy halott ötlet. 

Ha ez a javaslat átment volna, akkor napokon belül, de három hónapon belül mindenképpen benne állnánk közvetlenül is egy háborúban. Ettől sikerült megóvni magunkat. Ez egy nagyszerű siker

- fogalmazott. 

