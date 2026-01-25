Orbán Viktor nem finomkodott a Háborúellenes Gyűlésen: Brüsszel a magyar gazdák ellenfele

Az Európai Bizottságot semmi sem tántorítja el attól a szándékától, hogy támogatásokat vonjon el az uniós gazdálkodóktól. Ők az ukrán gazdákat hoznák kedvező helyzetbe. Ez nem csak jelentős gazdasági károkat okozna a magyar gazdáknak, de minden magyar emberre komoly veszélyt jelentene, mert ellenőrizhetetlen mennyiségben áramlanak be az uniós piacokra az ukrán, illetve dél-amerikai mezőgazdasági termékek. Pont ezért Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen kimondta a rideg valóságot: Brüsszel a magyar gazdák ellenfele - írja a Ripost.

Veszélyben a magyar gazdák, és ezzel minden magyar ember

„Brüsszel a gazdák ellenfele, ezt ne felejtsék el” - fogalmazott tisztán, és egyértelműen a miniszterelnök. Ahogy Orbán Viktor világosan megfogalmazta a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen:

Brüsszelben csomagban kaphatók a magyar gazdák ellenfelei.

Azt is elmondta, "ha a Tiszát kapod, akkor kapsz mellé egy von der Leyent, egy Webert, meg még egy Zelenszkijt is! Nesze neked, sánta, itt egy púp!”

- húzta alá. Mindez a Tisza politizálásból egyértelműen látszik, a miniszterelnök azonban éleslátásával pontosan fogalmazott. Azt persze a kezdetektől látjuk, hogy Magyar Pétert marionettbábuként rángatja Brüsszel, ráadásul nincs is nehéz dolguk, hiszen egyszerűen zsarolható a slim fit miniszterelnök-jelölt, mivel súlyos bűncselekményt követett el itthon, de nem indítható ellene eljárás, mert védi őt a brüsszeli mentelmi joga. De az is egyértelmű, hogy maga a Tisza Párt is mindig a magyar emberek érdeke ellen szavaz Brüsszelben, kiszolgálva a gazdáik parancsát.

Brüsszel a gazdák ellensége

A miniszterelnök most ismertette, hogy a magyar mezőgazdaság szépen fejlődik, kár lenne az elért eredményeket veszni hagyni.

„Az adatok szerint a termelékenységét tekintve 2010 óta 53 százalékos növekedést tudunk elkönyvelni, és az Európai Unióban mi ma a hetedik legtermelékenyebb mezőgazdaságú ország vagyunk.

Orbán Viktor szerint ez a 27 országot tekintve nagyon szép eredmény, de 2026 után újabb fokozatba kell kapcsolni

„Szerintem a dobogóig nem szabad megállni, bele kell kerülnünk a legjobb háromba, erre 2026 után nagyon sok forrást fogunk mozgósítani” - mondta a miniszterelnök.