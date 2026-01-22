Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Vince, Artúr névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Orbán Viktor: Szavak helyett tettek. Megalapítottuk a Béketanácsot – galéria

Orbán Viktor: Szavak helyett tettek. Megalapítottuk a Béketanácsot – galéria

Béketanács
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 16:57
galériaDavosOrbán Viktor
A miniszterelnök nemrég egy videót osztott meg a davosi találkozóról, most pedig egy galériával jelentkezett.
Bors
A szerző cikkei

A miniszterelnök nemrég egy videót osztott meg a davosi találkozóról, amelyen 19 állam- és kormányfő részvételével írták alá a Donald Trump által megálmodott Béketanács alapító okiratát.

A kormányfő most pedig egy galériával jelentkezett, amelyben eddig még nem látott fotókat is kiszúrhatunk a nagy eseményről. 

Szavak helyett tettek. Megalapítottuk a Béketanácsot. Együtt dolgozunk a békéért

- írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. 

Orbán Viktor: Szavak helyett tettek. Megalapítottuk a Béketanácsot 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu