Orbán Viktor: Szavak helyett tettek. Megalapítottuk a Béketanácsot – galéria

A miniszterelnök nemrég egy videót osztott meg a davosi találkozóról, amelyen 19 állam- és kormányfő részvételével írták alá a Donald Trump által megálmodott Béketanács alapító okiratát.

A kormányfő most pedig egy galériával jelentkezett, amelyben eddig még nem látott fotókat is kiszúrhatunk a nagy eseményről.

Szavak helyett tettek. Megalapítottuk a Béketanácsot. Együtt dolgozunk a békéért

- írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

