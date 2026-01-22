Orbán Viktor: Szavak helyett tettek. Megalapítottuk a Béketanácsot – galéria

A miniszterelnök nemrég egy videót osztott meg a davosi találkozóról, amelyen 19 állam- és kormányfő részvételével írták alá a Donald Trump által megálmodott Béketanács alapító okiratát.
A kormányfő most pedig egy galériával jelentkezett, amelyben eddig még nem látott fotókat is kiszúrhatunk a nagy eseményről.
Szavak helyett tettek. Megalapítottuk a Béketanácsot. Együtt dolgozunk a békéért
- írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
