Orbán Viktor is aláírta a Béketanács alapító okiratát

Magyarország is alapító tagja lett a Donald Trump amerikai elnök által megálmodott Béketanácsnak, miután hazai idő szerint csütörtökön délelőtt 19 ország állam- és kormányfője aláírta az alapító okiratot. A Béketanácsba Donald Trump személyesen hívta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akit a davosi aláíráson kemény vezetőnek nevezett.
Az alapító okirat aláírása előtt beszédet mondott az amerikai elnök, aki hangsúlyozta: most már „béke van a Közel-Keleten”, s megismételte azt az állítását, hogy nyolc háborút sikerült eddig lezárnia, majd azt sugallta, hogy „hamarosan egy újabb következik.” Az Oroszország-Ukrajna konfliktusban Trump szerint a múlt hónapban 29 000 ember, többségében katona halt meg, ami „szörnyű”.Azt állítja, hogy „jelentős előrelépést tesznek” a béketárgyalásokon.
A színpadon jelen lévő vezetőkre pillantva Trump bejelentette, hogy mindegyiküket kedveli - írja a Ripsot.
Orbán Viktort kemény vezetőnek nevezte Trump, mielőtt a magyar miniszterelnök ellátta volna kézjegyével az alapító okiratot.
Trump azt állította, hogy a Béketanács az egyik legjelentősebb testület, amelyet valaha létrehoztak, és hogy „megtiszteltetésnek” vette, hogy felkérték az elnöki posztra. Gázával kapcsolatban az amerikai elnök azt mondta, hogy a Hamásznak vissza kell adnia az utolsó, elhunyt túszt Izraelnek.
Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff szerdán egyébként azt mondta: már több mint húsz ország elfogadta a meghívást. A CNBC-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy várhatóan húsznál is több, akár huszonöt világvezető csatlakozik a kezdeményezéshez.
A miniszterelnök a közösségi felületein osztott meg pár gondolatot és egy képet az eseményről:
Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon. A háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben felépítettünk. A háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával. Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben.
