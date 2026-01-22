Orbán Viktor: Megalapítottuk a Béketanácsot! Magyarország mindig a béke pártján

Ahogy arról a Bors már beszámolt, 19 állam- és kormányfő részvételével írták alá Davosban a Donald Trump által megálmodott Béketanács alapító okiratát.
A Béketanácsba Donald Trump személyesen hívta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akit a davosi aláíráson kemény vezetőnek nevezett. A találkozóval kapcsolatban most pedig egy videót is közzétett a kormányfő.
Megalapítottuk a Béketanácsot! Magyarország mindig a béke pártján
- írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
