Orbán Viktor: Megalapítottuk a Béketanácsot! Magyarország mindig a béke pártján

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 14:51
A kormányfő közösségi oldalán jelentkezett új videóval.
Ahogy arról a Bors már beszámolt, 19 állam- és kormányfő részvételével írták alá Davosban a Donald Trump által megálmodott Béketanács alapító okiratát

A Béketanácsba Donald Trump személyesen hívta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akit a davosi aláíráson kemény vezetőnek nevezett. A találkozóval kapcsolatban most pedig egy videót is közzétett a kormányfő. 

Megalapítottuk a Béketanácsot! Magyarország mindig a béke pártján 

- írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Magyarország mindig a béke pártján 

 

