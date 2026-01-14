Orbán Viktor: A békének, a biztonságnak, a kiszámíthatóságnak nincsen alternatívája!

"A békének, a biztonságnak, a kiszámíthatóságnak nincsen alternatívája!" - jelentette ki a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Ezt írta Orbán Viktor / Fotó: MW

Így fogalmazott Orbán Viktor

Erős külhoni közösségek csak erős Magyarországgal léteznek, ezért a Fidesz a biztos választás. Köszönjük a támogatást, Pásztor Bálint!

- tette hozzá a miniszterelnök.

Mutatjuk a videót!