Orbán Viktor: A békének, a biztonságnak, a kiszámíthatóságnak nincsen alternatívája!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 10:15
békebiztonság
Határozott kijelentést tett Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

"A békének, a biztonságnak, a kiszámíthatóságnak nincsen alternatívája!" - jelentette ki a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Ezt írta Orbán Viktor / Fotó: MW

Így fogalmazott Orbán Viktor

Erős külhoni közösségek csak erős Magyarországgal léteznek, ezért a Fidesz a biztos választás. Köszönjük a támogatást, Pásztor Bálint!

- tette hozzá a miniszterelnök.

Mutatjuk a videót!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
