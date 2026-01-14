Orbán Viktor: 800 milliárd dollár nem a fán terem meg, ennyit követelnek az ukránok

Orbán Viktor Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy 800 milliárd dollár nem a fán terem meg, ennyit követelnek az ukránok a következő 10 évre az európaiaktól.

Magyarország számára ez több mint 9 milliárd dolláros sarcot jelentene. És hogy mindezt honnan kellene Brüsszel szerint előteremteni?

A teljesség igénye nélkül: elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a CSOK-ot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket. A sort hosszan folytathatnám. És hogy hol van mindez leírva? Ott van feketén-fehéren az európai szemeszterben, az országspecifikus ajánlásokban és a kötelezettségszegési eljárásokban.

- írta a miniszterelnök. Hozzátette, az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma egy jelentésben összegezte a brüsszeli követeléseket, a jelentés itt elérhető. A kormányfő megjegyezte, április 12-én erről kell majd dönteni, a kormány nemet mond a brüsszeli háborús tervre.