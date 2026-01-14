Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor: 800 milliárd dollár nem a fán terem meg, ennyit követelnek az ukránok

európai uniós ügyek minisztériuma
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 08:31 / FRISSÍTÉS: 2026. január 14. 08:32
brüsszelOrbán Viktor
A miniszterelnök kifejtette, Magyarország számára ez több mint 9 milliárd dolláros sarcot jelentene.
Bors
Orbán Viktor Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy 800 milliárd dollár nem a fán terem meg, ennyit követelnek az ukránok a következő 10 évre az európaiaktól. 

Magyarország számára ez több mint 9 milliárd dolláros sarcot jelentene. És hogy mindezt honnan kellene Brüsszel szerint előteremteni?
A teljesség igénye nélkül: elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a CSOK-ot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket. A sort hosszan folytathatnám.  És hogy hol van mindez leírva? Ott van feketén-fehéren az európai szemeszterben, az országspecifikus ajánlásokban és a kötelezettségszegési eljárásokban. 

- írta a miniszterelnök. Hozzátette, az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma egy jelentésben összegezte a brüsszeli követeléseket, a jelentés itt elérhető. A kormányfő megjegyezte, április 12-én erről kell majd dönteni, a kormány nemet mond a brüsszeli háborús tervre.

 

