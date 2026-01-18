Orbán Viktor: A Fidesz a biztos választás

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 13:52 / FRISSÍTÉS: 2026. január 18. 13:53
"Ezt még az ellenfeleink is irigylik" - vélekedett Orbán Viktor.
Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte, hogy a Fidesz a biztos választás, amit még az ellenfeleik is irigyelnek.

S hogy miért? Mert telitalálat! 

-fogalmazott a miniszterelnök, megjegyezve, "szép dolog, hogy a legnagyobb kihívónk is a mi választási üzenetünkkel kampányol".

 

