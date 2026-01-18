Orbán Viktor: A Fidesz a biztos választás

Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte, hogy a Fidesz a biztos választás, amit még az ellenfeleik is irigyelnek.
S hogy miért? Mert telitalálat!
-fogalmazott a miniszterelnök, megjegyezve, "szép dolog, hogy a legnagyobb kihívónk is a mi választási üzenetünkkel kampányol".
