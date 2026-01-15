Fontos bejelentéseket tesz a kormány: nemzeti petíció indul

Kormányinfón ismerteti a szerdai kormányülésen meghozott döntéseket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön délelőtt tíz órától.

A kormányinfó elején Gulyás Gergely bejelentette, hogy nemzeti petíciót indít a kormány, mivel az Európai Bizottság kész elzálogosítani a következő évtizedeket Ukrajna érdekében. Szólt arról is, hogy Ursula von der Leyen is támogatja, hogy 800 milliárd eurót kapjon Ukrajna a következő időszakban. Teljesen egyértelmű, hogy ez az összeg nem hitel, mert Ukrajna csak egy esetleges orosz jóvátétel esetén adná vissza ezt a pénzt. Az utóbbira semmi esély sincs – tette hozzá.

Nem mi kívánjuk megfizetni az ukrán-orosz háború árát – mondta.

Az Ukrajnának az elmúlt időszakban adott összeg háromszorosa annak, mint amit Magyarország összesen kapott az Európai Uniótól a csatlakozás óta.

Gulyás Gergely leszögezte, hogy Európán a békét kell támogatni, nem kívánják finanszírozni a háborút. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre több nyilatkozat a katonai szerepvállalást sem zárja ki. Februárban rendkívüli uniós találkozó lesz – tette hozzá.

A 2026-os parlamenti választás egyik legfőbb tétje, hogy ukránbarát kormánya lesz-e Magyarországnak – közölte Gulyás Gergely. Brüsszel háborúpárti lépéseit el kell utasítani, mert minden magyar család számára ez 1,3 millió forintos kiadást jelentene – mondta Gulyás Gergely.

Az Európai Bizottság szerdán mutatta be azt a javaslatot, amely Ukrajna következő kétéves finanszírozását tartalmazza. Orbán Viktor miniszterelnök öt pontban reagált az elképzelésre. Ahogy arról beszámoltunk, korrupcióellenes intézkedéseket, a jogállamiság és a demokratikus eljárások megerősítését várná el az Európai Bizottság Ukrajnától a Kijevnek nyújtandó 90 milliárd eurónyi pénzügyi támogatás egy részéért cserébe.

Orbán Viktor élesen kritizálta a tervet, többek között megjegyezte: „A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon. Ideje lenne a józan észre hallgatni.” Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma szerdán közzétett jelentése szerint

az Európai Bizottság Ukrajna további uniós finanszírozásához kapcsolódóan adóemeléseket és megszorításokat vár el Magyarországtól.

Két egymást követő napon történik majd a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetése

A bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a 13. és 14. havi nyugdíjat. Éppen ezért két egymást követő napon lesz kifizetés – jelentette be Gulyás Gergely.