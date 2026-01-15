Fontos bejelentéseket tesz a kormány: nemzeti petíció indul

Kormányinfón ismerteti a szerdai kormányülésen meghozott döntéseket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön délelőtt tíz órától.
A kormányinfó elején Gulyás Gergely bejelentette, hogy nemzeti petíciót indít a kormány, mivel az Európai Bizottság kész elzálogosítani a következő évtizedeket Ukrajna érdekében. Szólt arról is, hogy Ursula von der Leyen is támogatja, hogy 800 milliárd eurót kapjon Ukrajna a következő időszakban. Teljesen egyértelmű, hogy ez az összeg nem hitel, mert Ukrajna csak egy esetleges orosz jóvátétel esetén adná vissza ezt a pénzt. Az utóbbira semmi esély sincs – tette hozzá.
Nem mi kívánjuk megfizetni az ukrán-orosz háború árát – mondta.
Az Ukrajnának az elmúlt időszakban adott összeg háromszorosa annak, mint amit Magyarország összesen kapott az Európai Uniótól a csatlakozás óta.
Gulyás Gergely leszögezte, hogy Európán a békét kell támogatni, nem kívánják finanszírozni a háborút. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre több nyilatkozat a katonai szerepvállalást sem zárja ki. Februárban rendkívüli uniós találkozó lesz – tette hozzá.
A 2026-os parlamenti választás egyik legfőbb tétje, hogy ukránbarát kormánya lesz-e Magyarországnak – közölte Gulyás Gergely. Brüsszel háborúpárti lépéseit el kell utasítani, mert minden magyar család számára ez 1,3 millió forintos kiadást jelentene – mondta Gulyás Gergely.
Az Európai Bizottság szerdán mutatta be azt a javaslatot, amely Ukrajna következő kétéves finanszírozását tartalmazza. Orbán Viktor miniszterelnök öt pontban reagált az elképzelésre. Ahogy arról beszámoltunk, korrupcióellenes intézkedéseket, a jogállamiság és a demokratikus eljárások megerősítését várná el az Európai Bizottság Ukrajnától a Kijevnek nyújtandó 90 milliárd eurónyi pénzügyi támogatás egy részéért cserébe.
Orbán Viktor élesen kritizálta a tervet, többek között megjegyezte: „A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon. Ideje lenne a józan észre hallgatni.” Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma szerdán közzétett jelentése szerint
az Európai Bizottság Ukrajna további uniós finanszírozásához kapcsolódóan adóemeléseket és megszorításokat vár el Magyarországtól.
A bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a 13. és 14. havi nyugdíjat. Éppen ezért két egymást követő napon lesz kifizetés – jelentette be Gulyás Gergely.
2,5 millió forintos támogatást nyújt a kormány otthoni energiatárolók létesítéséhez – jelentette be a miniszter. 100 milliárd forintos keretösszeggel indul a pályázat. Ezzel tovább csökkenhetnek a családok rezsiköltségei, 2026. február 2-ig lehet pályázni.
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a Benes-dekrétumok is szóba kerültek a kormányülésen. A joggyakorlatot is elemezték.
Ez egy származási alapú megközelítés. A kormány jogi képviselettel járó segítséget fog nyújtani az érintetteknek. A magyar állam azok mellett áll, akik származásuk miatt szenvednek jogsérelmet – tette hozzá.
