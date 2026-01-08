Nyitrai Zsolt: hóban, fagyban is nagy segítség a gondosóra

"A gondosóra ilyenkor is megbízható társ, már több mint 950 ezer ember biztonságát segíti, és a hóhelyzetben is egyetlen gombnyomással érkezik a segítség, legyen szó elesésről, rosszullétről, váratlan közlekedési vagy egyéb helyzetről" - közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videóban.
A politikus azt mondta: az erős országos havazás nehezíti a mindennapokat, most különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra és a segítség mindenki számára elérhető legyen.
Arra kérek minden érintettet, hogy aktiválják a gondosórát, tartsák feltöltve, legyen Önöknél az, és szükség esetén bátran használják. Kérem a családtagokat is, hogy figyeljenek idős szeretteikre, és hívják fel a figyelmüket a készülék fontosságára. Vigyázzunk egymásra! Gondosóra: a biztonság egy okos döntéssel kezdődik
- fogalmazott Nyitrai Zsolt.
