SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nyitrai Zsolt: a nyugdíjasok helyzete 2026-ban is becsületbeli ügy

nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 08:34
Nyitrai Zsoltkormány
Nyitrai Zsolt ismertetése szerint jól indul a 2026-os év a nyugdíjasok számára.
Bors
A szerző cikkei

A nyugdíjasok helyzete 2026-ban is becsületbeli ügy a kormány számára - mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Nyitrai Zsolt jó hírt közölt a nyugdíjasokkal
Nyitrai Zsolt jó hírt közölt a nyugdíjasokkal
Fotó: Kovács Attila

Nyitrai Zsolt: szavak helyett tettek

Nyitrai Zsolt ismertetése szerint jól indul a 2026-os év a nyugdíjasok számára, hiszen a januári 3,6 százalékos nyugdíjemelést, februárban dupla nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részlete követi.

Idén is megvédjük Európa legolcsóbb energiaárait, és folytatódik a Gondosóra, illetve a Nők40 Program is

- fogalmazott, kifejtve, hogy amíg Orbán Viktor miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságában érezhetik magukat. A politikus szerint a másik oldalon, egyes ellenzéki pártok azt tervezik, hogy megszüntetik a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

"Az, hogy melyik úton megyünk tovább, nagyon nem mindegy az idősek számára" -fogalmazott, hozzátéve, hogy "szavak helyett tettek: a nyugdíjasok helyzete számunkra becsületbeli ügy".

Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja a videóban arról beszélt, hogy 2026 januárjában a nyugdíjasok megkapják a 3,6 százalékos nyugdíjemelést, február hónapban pedig jön a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részlete.

Mint mondta: a kormány eddig is megtartotta a szavát, és segíti a nyugdíjasokat, "bízunk benne, hogy a polgári kormány most is meg fog mindent tenni a nyugdíjasok érdekében" - tette hozzá Kusovszky Imréné.

A teljes videó itt tekinthető meg:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu