Menczer Tamás: ennyit a Mediánról

Menczer Tamást arról kérdezték, hogyan értékeli, hogy a Medián szerint 51-39-re vezet a Tisza, a százalékokat tekintve a biztos választók között.
Hát a Mediánra hivatkozik? Gulyás úr, könyörgöm, ön egy komoly ember, komoly beszélgetéseket szoktunk folytatni. Hát a Hann Endre nevű Medián vezető a minap, vagy két nappal ezelőtt reggel az ATV-ben hebegett, habogott, dadogott. A számok nem számok, ezek a számok nem úgy számok, nem úgy kell értelmezni, nem előrejelzés...
- fogalmazott Menczer Tamás, hozzátéve, "ennyit a Mediánról".
