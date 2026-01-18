Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Piroska névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Menczer Tamás: ennyit a Mediánról

Menczer Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 11:38 / FRISSÍTÉS: 2026. január 18. 11:39
mediánatv
Hann Endre Medián vezető nyilatkozatát is kritizálta Menczer Tamás.
Bors
A szerző cikkei

Menczer Tamást arról kérdezték, hogyan értékeli, hogy a Medián szerint 51-39-re vezet a Tisza, a százalékokat tekintve a biztos választók között.

Hát a Mediánra hivatkozik? Gulyás úr, könyörgöm, ön egy komoly ember, komoly beszélgetéseket szoktunk folytatni. Hát a Hann Endre nevű Medián vezető a minap, vagy két nappal ezelőtt reggel az ATV-ben hebegett, habogott, dadogott. A számok nem számok, ezek a számok nem úgy számok, nem úgy kell értelmezni, nem előrejelzés...

- fogalmazott Menczer Tamás, hozzátéve, "ennyit a Mediánról".

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu