Dömötör Csaba kitálalt: Magyar Péter olyat mondott, amitől leszakad a plafon

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 09:07
"Nincs annyi ezernyi szögből elkészített pózolós fotó, ami el tudná fedni a hazugságot."
Dömötör Csaba felháborodott, miután azt mondta Magyar Péter, hogy a kormány nem tudta megvédeni a gazdákat a Mercosur-megállapodástól:

Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy nem tudtuk megvédeni Varga Juditot a férje lehallgatásától. A Mercosur-megállapodást ugyanis a saját brüsszeli pártja hozta össze. Az EPP tapsikol neki, és ők fogadkoznak, hogy meg is fogják szavazni.  A magyar kormány ezzel szemben vétózott. Nincs annyi ezernyi szögből elkészített pózolós fotó, ami el tudná fedni a hazugságot.

