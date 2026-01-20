Dömötör Csaba kitálalt: Magyar Péter olyat mondott, amitől leszakad a plafon

Dömötör Csaba felháborodott, miután azt mondta Magyar Péter, hogy a kormány nem tudta megvédeni a gazdákat a Mercosur-megállapodástól:
Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy nem tudtuk megvédeni Varga Juditot a férje lehallgatásától. A Mercosur-megállapodást ugyanis a saját brüsszeli pártja hozta össze. Az EPP tapsikol neki, és ők fogadkoznak, hogy meg is fogják szavazni. A magyar kormány ezzel szemben vétózott. Nincs annyi ezernyi szögből elkészített pózolós fotó, ami el tudná fedni a hazugságot.
