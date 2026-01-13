Koncz Zsófia: "Ahol bölcsődét építünk, ott jövőt építünk"

Az elmúlt 15 évben a kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát. Ma már több, mint 70 ezer bölcsődei férőhely áll rendelkezésre. Koncz Zsófia a családokért felelős államtitkár a Mokka stúdiójában arról is beszámolt, hogy a kormány intézkedéseit az egygyermekes, vagy gyermek nélküli családok is fontosnak tartják.

Koncz Zsófia szerint egyre több családosnak kedvez a bölcsődei hálózat fejlesztése. Fotó: MW / youtube

"A családtámogatási rendszer egyik ékköve a bölcsődei hálózat fejlesztése" – Koncz Zsófia biztató számokat osztott meg

A családokért felelős államtitkár korábban arról beszélt, hogy a kormány szakított a vidéki és kistelepüléseket háttérbe szorító politikával. A 2010-es évekkel összehasonlítva kiderül, hogy a bölcsődei férőhelyek száma megduplázódott.

Az egyik ékköve a családtámogatási rendszerünknek a bölcsődei hálózat fejlesztése. 2010-ben mindösszesen 326 településen, vagyis minden harmadik településen volt bölcsőde Magyarországon. Ez egy elég alacsony szám volt. Most jutottunk oda, hogy minden harmadik településen és minden járásban van bölcsőde. Ahol bölcsődét építünk, ott tényleg jövőt építünk, hiszen a kisgyermekes családoknak épülnek ezek az intézmények, amely sokkal több, mint egy intézmény, hiszen szeretet, gondoskodás van ott, a legszeretettebb kincsünket visszük oda a gondozóknak.

– nyilatkozta Koncz Zsófia a Mokkában. Az államtitkár szerint vidék a legnagyobb nyertese ennek a fejlesztésnek, ráadásul az egymillió munkahely létrehozásával a kisgyermekes édesanyák foglalkoztatása 66 százalékról 80 százalékra nőtt. Az összesen 32 500 bölcsődei férőhely 71 000-re ugrott. Mindenkinek opcionális, hogy szeretne-e élni a lehetőségekkel, de a tapasztalat azt mutatja, hogy egyre többen használják ez ki.

Az államtitkár beszélt a bölcsődei dolgozók béremeléséről is.

Fontos, hogy a bölcsődei dolgozókat anyagi értelemben is megbecsüljük. Január 1 az ő életükben is fontos volt, mert a 15 százalékos béremelés őket is érintette. Körülbelül 15 ezer bölcsődei dolgozó van, de itt minden intézménytípusról beszélek. 2010 óta négy és félszer annyi intézményszolgáltatás van, mint korábban volt. Mindenhol van béremelés, mindegy, ki milyen bölcsődében dolgozik. Háromezer felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő van, ott a pedagógus béremeléssel 60 százalékkal emelkedett 2022 óta. Most pedig a pedagógus béremeléssel 10 százalékkal növekszik, a 15 százalék pedig 12 ezer munkavállaló esetében van. Ott 10 ezer munkavállaló, akik középfokú végzettségű nevelők, de a nem szakmai munkakörben dolgozóknál is emeltünk 15 százalékot.

Összehasonlításképp kiemelte az államtitkár, hogy 2010-ben 137 ezer volt az átlagbér, most eljutottunk 700 ezer forintra. Ez azt jelenti, hogy a bérek megötszöröződtek. Mindenhol több tízezer forinttal segítették a bölcsődei dolgozókat.