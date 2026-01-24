Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Timót névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hamarosan kezdődik a Háborúellenes Gyűlés, így áramlik a tömeg

kaposvár
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 10:46 / FRISSÍTÉS: 2026. január 24. 11:02
Háborúellenes GyűlésOrbán Viktor
Újabb állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök országjárása. Gyűlik a tömeg a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen!
Bors
A szerző cikkei

Kaposváron folytatódik a Háborúellenes Gyűlés, a rendezvény szombaton 11 órakor kezdődik. A résztvevők már tíz óra óta folyamatosan érkeznek, valószínűleg ismét telt ház lesz.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. 
Fotó: www.arpadkurucz.com / MW

Orbán Viktor miniszterelnök Lázár Jánossal érkezik, és vélhetően Szita Károly, Kaposvár polgármestere is köszönti a jelenlévőket. 

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. 
Fotó: www.arpadkurucz.com / MW

Hamarosan indul a rendezvény, amely élőben itt követhető:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu