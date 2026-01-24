Hamarosan kezdődik a Háborúellenes Gyűlés, így áramlik a tömeg

Kaposváron folytatódik a Háborúellenes Gyűlés, a rendezvény szombaton 11 órakor kezdődik. A résztvevők már tíz óra óta folyamatosan érkeznek, valószínűleg ismét telt ház lesz.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.

Fotó: www.arpadkurucz.com / MW

Orbán Viktor miniszterelnök Lázár Jánossal érkezik, és vélhetően Szita Károly, Kaposvár polgármestere is köszönti a jelenlévőket.

Hamarosan indul a rendezvény, amely élőben itt követhető: