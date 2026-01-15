Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt mind a tiszások mondták: íme, az igazság a tiszás megszorítócsomagról

magyar péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 14:01
bokros lajossurányi györgybod péter ákosfelcsuti péter
Magyar Péter azt állítja, nincs tiszás megszorítócsomag. Kár, hogy erről a sajátjainak nem szólt.

Magyar Péter szerint nincs tiszás megszorítócsomag. Magyar Péter hazudik. Lássuk az igazságot - kezdte videójában Meczer Tamás. Emlékeztetett: Felcsuti Péter és Bod Péter Ákos tiszás szakértők jelentették be, hogy valóban Tisza-adót akarnak.

20251213-_SS_7020
 

Felcsuti Péter: Kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyi jövedelemadó-rendszerben.

Bod Péter Ákos: Itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat. Azoknak a személyi jövedelemadó-részét is, meg a vállalatit is.

Surányi György és Lengyel László tiszás szakértők jelentették be, hogy elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat. Íme.

Surányi György: Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.

Lengyel László: A 14. havi nyugdíj egy tiszta őrület, na most ezt ne csináld!

Bokros Lajos közölte, hogy az édesanyák adómentessége a leggonoszabb dolog. 

Bokros Lajos: A leggonoszabb változás most történik azáltal, hogy bevezetik a 3 gyerekes anyáknak a teljes adó, személyi jövedelemadó, élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességét.

Lengyel László jelentette be, hogy készítik a megszorítással teli programot, vagyis a tiszás megszorítócsomagot. Íme.

Lengyel László: Én bevallom, én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba.

Kéri László pedig közölte, hogy mindent megtesznek, amit Brüsszel kér.

Kéri László: Teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, hanem számos olyan dologban is nyitva áll a Tisza, hogyha kormányozna, akkor megtenné, amit az Orbán-kormány 3-4-5-6 éve nem hajlandó megtenni.

"Kell még mondanom valamit, Péter? Talán csak annyit, hogy: Fidesz, a biztos választás!"


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu