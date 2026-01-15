Ezt mind a tiszások mondták: íme, az igazság a tiszás megszorítócsomagról

Magyar Péter szerint nincs tiszás megszorítócsomag. Magyar Péter hazudik. Lássuk az igazságot - kezdte videójában Meczer Tamás. Emlékeztetett: Felcsuti Péter és Bod Péter Ákos tiszás szakértők jelentették be, hogy valóban Tisza-adót akarnak.

Felcsuti Péter: Kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyi jövedelemadó-rendszerben.

Bod Péter Ákos: Itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat. Azoknak a személyi jövedelemadó-részét is, meg a vállalatit is.

Surányi György és Lengyel László tiszás szakértők jelentették be, hogy elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat. Íme.

Surányi György: Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.

Lengyel László: A 14. havi nyugdíj egy tiszta őrület, na most ezt ne csináld!

Bokros Lajos közölte, hogy az édesanyák adómentessége a leggonoszabb dolog.

Bokros Lajos: A leggonoszabb változás most történik azáltal, hogy bevezetik a 3 gyerekes anyáknak a teljes adó, személyi jövedelemadó, élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességét.

Lengyel László jelentette be, hogy készítik a megszorítással teli programot, vagyis a tiszás megszorítócsomagot. Íme.

Lengyel László: Én bevallom, én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba.

Kéri László pedig közölte, hogy mindent megtesznek, amit Brüsszel kér.

Kéri László: Teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, hanem számos olyan dologban is nyitva áll a Tisza, hogyha kormányozna, akkor megtenné, amit az Orbán-kormány 3-4-5-6 éve nem hajlandó megtenni.

"Kell még mondanom valamit, Péter? Talán csak annyit, hogy: Fidesz, a biztos választás!"



