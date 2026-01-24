Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Elképesztő meglepetések a kaposvári Háborúellenes gyűlésen - Képeken a legjobb pillanatok

Zalatnay Sarolta
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 12:02 / FRISSÍTÉS: 2026. január 24. 12:12
A kaposvári Háborúellenes gyűlésen fergeteges a hangulat.

A kaposvári Háborúellenes gyűlésen igazi meglepetéscunami fogadta a résztvevőket. A beszédek előtt ugyanis egy trombitaszó hangzott fel, sokan talán felismerték, hogy az Fidesz legelső kampánydalát játszotta egy hölgy. A közönség soraiban pedig ott volt Zalatnay Cini is.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Rákay Philip
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Gudics Máté
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Szita Károly
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Szita Károly
háborúellenes gyűlés 2026. 01. 24. Kaposvár
háborúellenes gyűlés 2026. 01. 24. Kaposvár
háborúellenes gyűlés 2026. 01. 24. Kaposvár
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Zalatnay

 

