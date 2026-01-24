Elképesztő meglepetések a kaposvári Háborúellenes gyűlésen - Képeken a legjobb pillanatok

A kaposvári Háborúellenes gyűlésen igazi meglepetéscunami fogadta a résztvevőket. A beszédek előtt ugyanis egy trombitaszó hangzott fel, sokan talán felismerték, hogy az Fidesz legelső kampánydalát játszotta egy hölgy. A közönség soraiban pedig ott volt Zalatnay Cini is.