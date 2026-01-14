Brüsszel a családi adókedvezmények eltörlését és több adót követel

A kedvezményes lakáshitelek, a CSOK és az illetékmentesség eltörlése

Az Európai Bizottság rendszeresen és nyíltan bírálja a magyar kormány otthonteremtési politikáját, kritizálja a saját tulajdon szerzését segítő állami hitelprogramokat. Szintén kritizálja a gyermekes családokat segítő CSOK rendszerét, valamint kritikus a középosztály lakhatásának támogatását illetően. Kifejezetten bírálja az otthonteremtési programok kedvezményes hitelrendszerét, és a fiataloknak járó lakbértámogatásokat sem tartja megfelelőnek. Az ingatlanok tekintetében a Bizottság ugyanott kifogásolja az otthonhoz jutást könnyítő alacsony adókat és illetékeket („nevezetesen az örökösödési és ajándékozási adó hiánya, illetve az ingatlanadó és a vagyonszerzési illeték nagyon alacsony szintje”), amelyeknek szerinte árfelhajtó hatásuk van. Az állam elégtelen adóbevételeinek bírálatakor továbbá megjegyzi, hogy „a rendszeres ingatlanadókból származó bevételek továbbra is viszonylag alacsonyak” (a GDP 0,3%-a szemben a 0,9%-os uniós átlaggal), valamint „az ingatlant terhelő összes adóból származó bevételek ugyancsak viszonylag alacsonyak” (0,8%, szemben az 1,9%-os átlaggal). A Bizottság tehát magasabb ingatlanadók kivetését szorgalmazza Magyarországon. A 13. és 14. havi nyugdíj eltörlése és magánpénztári rendszerek bevezetése A Magyarországról szóló országjelentésekben és a kapcsolódó bizottsági dokumentumokban az Európai Bizottság nyíltan támadja a magyar nyugdíjrendszert, különösen a 13. havi nyugdíjat, amelynek csökkentését vagy maximálását sürgeti. A 2025. évi, Magyarországról szóló európai szemeszter keretében az Európai Bizottság számára készített országjelentés (a 2025. évi országjelentés) az OECD 2024-es magyar nyugdíjrendszerről szóló anyagára8 hivatkozik, amelynek 6–7. oldalán a 13. havi nyugdíj kiigazítását, egy indexált felső határ bevezetését javasolja, ami lényegében a 13. havi nyugdíj csökkentését jelenti jogosultak jelentős része számára. Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének bizottsági elemzése a közelmúltbeli szakpolitikai intézkedéseket, így a 13. havi nyugdíj bevezetését „fenntarthatósági kihívásnak” minősíti.

A progresszív személyi jövedelemadó bevezetése

A Magyarországról szóló országjelentésekben az Európai Bizottság évek óta a progresszív adórendszer bevezetését követeli, vagyis azt, hogy már az átlagos jövedelműek is sokkal több adót fizessenek. A 2024. évi országjelentés9 16. oldalán a Bizottság kijelenti, hogy „az adórendszer elégtelen a jövedelmi egyenlőtlenségek kijavítására.” A 2025. évi országjelentés 6. oldalán a Bizottság szintén kifogásolja a személyijövedelemadórendszer „alacsony progresszivitását.” Ugyanennek a dokumentumnak a 39. oldalán a Bizottság felrója, hogy „Magyarország GDParányos adóbevételei az uniós átlag alatt vannak, [...] és viszonylag alacsony mértékben támaszkodnak a munkát terhelő adókra.” A 41. oldalán pedig progresszív adóreformra vonatkozó általános igényt fogalmaz meg, mert „Magyarország egykulcsos, 15%-os személyi jövedelemadót alkalmaz, ami az egyik legalacsonyabb az EU-ban.” Az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezmények kritikája A 2025. évi országjelentés 22. oldalán a Bizottság részletesen kifejti a munkához és gyermekvállaláshoz kötött adókedvezményekről szóló kritikáját, ami szerinte igazságtalan előnyben részesíti a magasabb jövedelmű, kétkeresős, többgyermekes családokat: „A szociális támogatás nagy részét adójóváírásként nyújtják, ezért a magas jövedelmű háztartások magasabb ellátásban részesülnek, mint az alacsony jövedelmű csoportok. [...] A két- vagy többgyermekes anyák 2025 februárjában bejelentett szja-mentessége a magas jövedelműek körében növelni fogja a háztartások jövedelmét, a legalacsonyabb jövedelmű családok esetében azonban csak korlátozottan” fogja kifejteni hatását. Energiaár-növelő javaslatok Az Európai Bizottság kezdetektől fogva a rezsicsökkentés felszámolását követeli, ezzel kapcsolatban Magyarországgal szemben kötelezettségszegési eljárást is indított. A 2025. évi országjelentés 17. odalán írtak szerint: „A fosszilis tüzelőanyagok kapcsán Magyarország a legtöbb támogatást nyújtók között van az EU-ban. Ezek a támogatások, amelyeket Magyarország 2030 előtt nem kíván kivezetni, a GDP 1,01%-át teszik ki. E támogatások csökkentése és fokozatos megszüntetése összhangban van az uniós kötelezettségvállalásokkal, és segítheti Magyarországot a kormányzati kiadások visszafogásában.” A Bizottság a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos támogatások közül nevesítve kifogásolja a következőket: a rezsicsökkentési program, a földgázalapú távfűtés hozzáadott érték adójának csökkentése, valamint a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszatérítése.

Szintén a rezsicsökkentés ellehetetlenítéséhez vezetne az orosz energiaimport teljes tiltása, amit a Bizottság RePowerEU rendeletében foglaltak alapján 2027-től akarnak bevezetni. Számítások szerint ez a lépés akár három és félszeresére is emelhetné a magyarországi rezsiárakat, és csupán egyetlen forrásra korlátozná az ország gáz- és olajellátását. Az erre vonatkozó döntést az unió energiaügyi miniszterei minősített többséggel már októberben elfogadták, a Parlament pedig decemberben szintén jóváhagyta. 2026 elején várható a Tanács végső döntése, amit szintén minősített többséggel, a tagállami vétó megkerülésével akarnak szavazásra vinni azáltal, hogy nem külpolitikai, hanem kereskedelmi kérdésként kezelik. Mivel az orosz energiaimport betiltása alapvetően szankciós politikának minősül, és ezért külügyi döntésként egyhangúságot kellene igényelnie, Magyarország (Csehországgal és Szlovákiával közösen) már megkezdte a jogi lépések előkészítését, hogy a vétó kijátszásáért beperelje a Bizottságot és a Tanácsot az Európai Bíróságon, ha ez a döntés megszületik. A Bizottság általános elvárásokat is megfogalmaz a fosszilis energiahordozók használatának fokozatos csökkentésére, többek között például az üzemanyagok adóinak emelése révén. A 2025-ös országjelentés 41. oldalán például kifogásolja, hogy „a dízelre és az ólmozatlan benzinre kivetett nominális marginális adókulcsok azonban továbbra is az uniós átlag alatt maradtak.”

Az állampapírok hozamának megadóztatása

A 2025. évi Magyarországról szóló országjelentésben az Európai Bizottság kifogásolja az adómentes, hosszú lejáratú állampapírok rendszerét, és azt sürgeti, hogy Magyarország olyan kötvényeket bocsásson ki, amelyek után adót kell fizetni. A 2025. évi országjelentés 55. oldalán azt írja, hogy „ha a háztartások közvetlen és közvetett tőkebefektetéseinek szintjét vizsgáljuk, a lakossági részvétel javult”, ugyanakkor az adómentes államkötvények kibocsátása nem teremt megfelelő ösztönzőket a tőkepiac fejlődésének előmozdítására. Az országjelentés 60. oldalán pedig a következő megjegyzést teszi: „Mindent egybevetve, amíg az államkötvényekhez való közvetlen hozzáférés adómentes, nehéz a lakossági ügyfeleket (egyébként nagy többségben szintén államkötvényekre támaszkodó) biztosítási termékek vagy befektetési alapok felé terelni.”

Kórházbezárások és ágyszámcsökkentés

Az Európai Bizottság azt rója fel Magyarország Kormányának, hogy túl sokat költ a kórházakra, ezért költséghatékonysági szempontból a kórházi ágyak csökkentését javasolja. A 109. oldalon ezt részletesebben kifejtik: „Mindez, a kórházi ágyak magas számával együtt (2022-ben 100 000 lakosra vetítve 590, ami jóval meghaladja az uniós átlagot), jól szemlélteti Magyarország erősen kórházcentrikus ellátási modelljét. Az egészségügyi rendszeren belül a kórházi ellátás túlzott mértékű igénybevétele akadályozhatja az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, ezért szükség lenne a költséghatékony erőforráselosztás optimalizálására”.

A munkáshitel eltörlése

A Bizottság a munkáshitel bevezetését is bírálja, amely pénzügyi ösztönzőkkel segítené a fiatalok gyors munkába állását.

Hazai kkv-k támogatásának kritikája

A Bizottság a kormány által a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokat illeti kritikával, valamint bírálja a hazai vállalkozások alacsonyabb kiskereskedelmi adóit és a külföldi nagyvállalatok szerinte diszkriminatív szektorális különadóit, amelyek hazai vállalkozásokat nem sújtanak. A 2025. évi országjelentés 13. oldalon írtak szerint kifogásolja, hogy „az állam jelentős szerepet vállal a vállalatfinanszírozásban”, illetve hogy „a vállalatoknak nyújtott állami támogatások – köztük a vissza nem térítendő támogatások – összesített szintje szintén a legmagasabb az EUban”.

Hasonló kritikát fogalmaz meg a Bizottság 2025 júniusi kötelezettségszegési eljárási csomagja,11 amely a hazai vállalkozások kedvezőbb kiskereskedői adóit kifogásolja a külföldiekkel szemben. „A kiskereskedelmi adózás jelenlegi rendszeréből adódóan a [...] külföldi irányítású kiskereskedelmi vállalkozásokra az árbevételük után magas és meredeken növekvő adókulcsok alkalmazandók. A magyar piacon franchise-rendszerben, saját márkanevük és logójuk alatt működő hazai kiskereskedőkre nem vonatkoznak ezek a magasabb adókulcsok.

