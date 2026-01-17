"A borsodi emberek pénzét nem lehet a háborúba vinni!"

A politikus hangsúlyozta: Borsodban nőtt fel, és 2010 óta immár ötödik alkalommal készül arra, hogy a Borsod megyei 1-es számú választókerület országgyűlési képviselője legyen. Mint mondta, különösen büszke arra, hogy ezt a „kemény vidéket” képviselheti, ahol megtanulták: a sikerért háromszor annyit kell dolgozni.

Beszédében Miskolc fejlődését is kiemelte. Példaként említette a modern sportcélú épületkomplexumokat, a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, amelynek világsztár-vendégei között Patrick Duffy és Claudia Cardinale is szerepelt, valamint a Kassáig vezető autópályát és az Y-hidat. Hozzátette: hamarosan új, sportcélú repülőtér is megnyílik a térségben.

Csöbör Katalin: Sorsod: Borsod / Fotó: MW

A kormánypárti politikus szerint

a Fidesz továbbra is garantálja az édesanyák adómentességét, a 13. és 14. havi nyugdíjat, valamint megvédi a rezsicsökkentést. Úgy fogalmazott: nem engedik a nyugdíjak megadóztatását, az adóemeléseket, és azt sem, hogy „a borsodi emberek pénzét egy idegen háborúba vigyék”.

Felidézte a doni katasztrófa évfordulóját is, hangsúlyozva: a honvédek hősök és áldozatok voltak, és ma is hasonló veszély fenyeget, amelyet szerinte el kell kerülni.

Végül emlékeztetett arra, hogy eddig négyszer nyertek a választókerületben, és bízik benne, hogy ötödször is sikerrel járnak.