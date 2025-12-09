Videók bizonyítják: a Tisza Párt és szakértői támogatják a migrációs paktum végrehajtását

December 8-án az EU tagállamai létrehozták a Szolidaritási Alapot, amelynek célja, hogy „csökkentse a migráció sújtotta tagállamok terheit”. Brüsszel így azokat az országokat támogatja, amelyek befogadták a bevándorlókat. Aki nem részesül a támogatásból, annak vagy migránsokat kell befogadnia, vagy pénzt fizetnie az alapba. Magyarország tíz éve védi az uniós határokat, több mint 800 milliárd forintot költve erre a célra, mégsem kaphat támogatást, sőt a 2026-ban hatályba lépő migrációs paktum alapján választás elé állítják hazánkat: vagy migránsokat fogad be, vagy 420 millió eurót fizet az alapba – írja az Ellenpont.
Orbán Viktor kinyilvánította a döntés kapcsán, hogy
egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktum intézkedéseit. Lázadás indul!
A magyar belpolitikában nem mindenki ért egyet ezzel az állásponttal. A Tisza Párt látványosan Brüsszelt szolgálja, támogatja a migrációs paktumot, szakértői pedig egyre hangosabban követelik annak végrehajtását. Magyar Péter EP-képviselői pedig meg is szavazták a kezdeményezést az unióban. De mi is az a migrációs paktum, és miért áll mellette a párt?
A Migrációs és Menekültügyi Paktum az EU 2024-ben elfogadott átfogó jogszabálycsomagja, amelynek célja a menedékkérelmek gyorsabb kezelése, a határellenőrzés szigorítása és a tagállamok közötti szolidaritás biztosítása.
A paktum fő elemei:
A szolidaritás valójában egy burkolt kvótarendszer: a paktum nem állítja meg a migrációt, csak szétosztja a bevándorlókat, így még azok az országok is érintettek, amelyek alapvetően ellenzik a migrációt. A gyorsított menedékkérelmi eljárásnak nincs elég visszatartó ereje, a pénzbírság pedig ellentétes az uniós elvekkel. Ennek ellenére a Tisza Párt Brüsszelben teljes mellszélességgel támogatta a paktumot.
A Tisza Párt európai parlamenti képviselői többször kiálltak a Magyarország érdekeivel ellentétes migrációs paktum mellett.
Az EP-szavazáson támogatták a menekültügyi, migrációs és integrációs alap 25 millió eurós növelését, valamint azt a javaslatot, amely Magyarországot 200 millió euróval büntette volna az Európai Bíróság döntése alapján a menedékkérői jogok ügyében.
Ugyanakkor elutasították a javaslatot, amely kétmilliárd eurós támogatást biztosított volna Magyarországnak a déli határ kerítésének költségeire.
Mindebből nyilvánvaló, hogy a
Tisza Párt teljesen elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett, és finanszírozási szinten is hozzájárul azok végrehajtásához.
A tavaly októberi migrációs paktumról szóló szavazás után Kollár Kinga EP-képviselő a Facebookon megerősítette, hogy pártja kiáll a bevándorlók szétosztásáról szóló kvótarendszer mellett. Dávid Dóra, a párt másik képviselője pedig nyíltan kijelentette, hogy Magyarországnak változtatnia kell hozzáállásán, mert szerinte a multikulturális társadalmak versenyképesebbek lehetnek.
Bódis Kriszta, a párt képviselőjelöltje, tanácsadója ennél is tovább ment, amikor a migrációt először „lehetőségnek” nevezte, majd egyszerűen „álvalóságnak” mondta azt, hogy a migránsok között terroristák lennének.
Ha azt hinnénk, ezek csupán véletlen elszólások, tévednénk: a Tisza Párt tanácsadói is hasonló állásponton vannak. Petschnig Mária Zita például azért kritizálta a miniszterelnököt, mert az az uniós büntetés ellenére sem hajlandó végrehajtani a migrációs paktum intézkedéseit. „Az EU tavaly júniusban 200 millió eurós büntetést szabott ki Magyarországra, nem a bevándorlók befogadásának hiánya miatt, hanem mert az ország nem tartotta be a menedékkérők uniós jogait” – magyarázta Petschnig.
Majd egy másik fórumon arról beszélt, szerinte nem is jönnek migránsok, mert
„nem azt mondta az unió, hogy hogy tessék beengedni a migránsokat, csak azt mondta, hogy tessék emberi módon viselkedni velük szemben”. Holott a kvótarendszer lényege éppen a migránsok szétosztása lenne.
A tiszás tanácsadóvá vált Bod Péter Ákos szerint Magyarországnak nem lenne hátránya a bevándorlók kvóta szerinti szétosztásából. Hangsúlyozta, hogy a bírósági döntés nem kötelezi az országot a migránsok befogadására, csupán előírja a menedékkérelmek tisztességes elbírálását, ami a kvótarendszer egyik központi eleme.
A Tisza Párt migrációs politikája lényegében Brüsszel irányvonalát követi. A párt képviselői és tanácsadói egyaránt kiállnak a migrációs paktum mellett, támogatva a bevándorlók kvóta szerinti szétosztását, illetve Magyarország esetleges büntetését.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.