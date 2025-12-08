Trump fiának elege lett az ukrán Ferrarikból

Az elnök legidősebb fia egy közel-keleti konferencián szólalt fel. Szerinte Ukrajna „korrupt” gazdagjai elmenekültek az országból, csak akiket ők "parasztoknak tartottak” hagyták ott, hogy harcoljanak a fronton. Az elnök fia élesen bírálta az ukrán elnököt és az uniós politikát: úgy látja, hogy az ukrajnai háború folytatása mögött politikai és gazdasági érdekek állnak, állítva, hogy az európai szankciók sem érik el céljukat.

Trump legidősebb fia szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij azért hosszabbítja meg a háborút, mert tudja, hogy annak befejezése esetén soha nem nyerhetné meg a választásokat. A The Guardian cikke szerint úgy véli, Zelenszkij a baloldalon szinte istenségként kezelt figura, ugyanakkor azt állította, hogy Ukrajna sokkal korruptabb, mint Oroszország.

Az EU külügyi vezetőjét, Kaja Kallast is bírálta, mondván, az európai szankciók nem működnek, hiszen csak megemelték az olaj árát, amiből Oroszország finanszírozhatja a háborút.

Várunk, amíg Oroszország csődbe megy – ez nem terv

– mondta az európai tervet jellemezve.

Azt mondta, a 2022-es kampány során mindössze három emberrel találkozott, akik szerint az ukrajnai háború a tíz legfontosabb kérdés közé tartozott. Szerinte sokkal „nyilvánvalóbb és közvetlenebb” veszélyt jelent az, hogy venezuelai hajók fentanilt csempészhetnek az Egyesült Államokba, mint bármi, ami Ukrajnában vagy Oroszországban történik.

Ifjabb Trump kitért arra is, nyáron egy napon Monacóban arra lett figyelmes, hogy a Bugattikhoz és Ferrarikhoz hasonló luxusautók 50 százaléka ukrán rendszámmal rendelkezett. „Úgy gondolja bárki is, hogy ezt Ukrajnában keresték meg?” – kérdezte.

„Halljuk a pletykákat arról, mi zajlik, amikor azt látjuk, hogy Monacóban majdnem minden Ferrari és Bugatti rendszám ukrán, a gazdagok elmenekültek, és az általuk parasztnak tartott embereket hagyták háborúzni. Nem volt ösztönzés a háború befejezésére, mert amíg jött a pénz, és lopták is, senki sem ellenőrzött semmit, így semmi nem sürgette a békekötést” – fogalmazott.