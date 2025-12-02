45:40 – stabil FIDESZ előny, üvegplafon a Tisza Párt fölött

Friss közvélemény-kutatást közölt a XXI. Század Intézet. Így alakul a pártok támogatottsága.

A XXI. Század Intézet által november 29. és december 1. között végzett kutatása azt mutatja, hogy a Fidesz tovább tudott erősíteni a pozícióján (plusz egy százalékpontos javulás az október eleji méréshez képest), míg a Tisza rontott (mínusz egy pont). Az intézet szerint el lehet mondani, hogy az adatok alapján Magyar Péter pártja elérte a növekedési plafont, összegyűjtött minden korábbi ellenzéki protest szavazatot. Jelenleg az állás a politikailag aktívak bázisán:

Fidesz 45, Tisza 40 százalék.

Ugyanakkor míg október elején azt mutatták a számok, hogy négypárti parlament alakul, a mostani kutatás változást hozott ebben: a felmérés alapján hárompárti parlament lenne, míg a Mi Hazánk Mozgalom biztosan bejut (egy százalékpontot javítva október elejéhez képest, most nyolc százalékon áll), addig kiesne a kutyapárt (négy százalék). A DK szintén a parlamenti küszöb alatt (három százalék) van.

A XXI. Század Intézet a kutatása kapcsán megjegyzi, hogy alig valamivel több mint négy hónap van hátra a választásokig.

„Mozgalmas őszön vagyunk túl. Az október–november arról szólt, hogy a Fidesz sebességet váltott, megy előre és átvette a kezdeményezést. Ezt támasztják alá a bejelentett kormányzati programok (az Otthon start program, a háromgyermekes anyák szja-mentessége, a 14. havi nyugdíj, a vállalkozásokat segítő javaslatcsomag), és erről szól a diplomáciai nagyüzem is (Trump–Orbán-találkozó és a moszkvai látogatás), ahol a tét megint csak az embereket foglalkoztató nagy ügyek (a rezsicsökkentés megvédése és az ukrajnai béke) voltak” – fogalmaztak a közleményükben.

Az intézet szerint ezzel szemben a Tisza ősze a küszködésről és a megrekedésről szólt (adatszivárgási botrány, kiszivárgott gazdasági tervek), és a kutatás azt mutatja, hogy a jelöltállítás folyamata sem szolgált elrugaszkodási pontként: a Tisza saját magával, a szervezeti kérdéseivel foglalkozik, és adós marad a választópolgároknak szóló ajánlattal - írja a Ripost.