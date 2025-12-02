Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

45:40 – stabil FIDESZ előny, üvegplafon a Tisza Párt fölött

Fidesz
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 08:23
adatokTisza Párt
A legfrissebb közvéleménykutatás.
Bors
A szerző cikkei

Friss közvélemény-kutatást közölt a XXI. Század Intézet. Így alakul a pártok támogatottsága.

Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor Ladóczki Balázs

A XXI. Század Intézet által november 29. és december 1. között végzett kutatása azt mutatja, hogy a Fidesz tovább tudott erősíteni a pozícióján (plusz egy százalékpontos javulás az október eleji méréshez képest), míg a Tisza rontott (mínusz egy pont). Az intézet szerint el lehet mondani, hogy az adatok alapján Magyar Péter pártja elérte a növekedési plafont, összegyűjtött minden korábbi ellenzéki protest szavazatot. Jelenleg az állás a politikailag aktívak bázisán: 

Fidesz 45, Tisza 40 százalék.

 

 

Ugyanakkor míg október elején azt mutatták a számok, hogy négypárti parlament alakul, a mostani kutatás változást hozott ebben: a felmérés alapján hárompárti parlament lenne, míg a Mi Hazánk Mozgalom biztosan bejut (egy százalékpontot javítva október elejéhez képest, most nyolc százalékon áll), addig kiesne a kutyapárt (négy százalék). A DK szintén a parlamenti küszöb alatt (három százalék) van.

A XXI. Század Intézet a kutatása kapcsán megjegyzi, hogy alig valamivel több mint négy hónap van hátra a választásokig. 

„Mozgalmas őszön vagyunk túl. Az október–november arról szólt, hogy a Fidesz sebességet váltott, megy előre és átvette a kezdeményezést. Ezt támasztják alá a bejelentett kormányzati programok (az Otthon start program, a háromgyermekes anyák szja-mentessége, a 14. havi nyugdíj, a vállalkozásokat segítő javaslatcsomag), és erről szól a diplomáciai nagyüzem is (Trump–Orbán-találkozó és a moszkvai látogatás), ahol a tét megint csak az embereket foglalkoztató nagy ügyek (a rezsicsökkentés megvédése és az ukrajnai béke) voltak” – fogalmaztak a közleményükben.

Az intézet szerint ezzel szemben a Tisza ősze a küszködésről és a megrekedésről szólt (adatszivárgási botrány, kiszivárgott gazdasági tervek), és a kutatás azt mutatja, hogy a jelöltállítás folyamata sem szolgált elrugaszkodási pontként: a Tisza saját magával, a szervezeti kérdéseivel foglalkozik, és adós marad a választópolgároknak szóló ajánlattal - írja a Ripost

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu