Palóc André: "Magyarország nem fog belesodródni egy háborúba!"

Palóc André közgazdász és politológus, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, Mohácson, a negyedik Háborúellenes Gyűlésen mondta el a Metropolnak, hogy mennyire fontosak ezek az összejövetelek. Mindig arra kell gondolnunk, hogy ma egy olyan világban élünk, ahol az európai vezetők mellett már Mark Rutte, a NATO főtitkára is arról beszél, hogy éveken belül háború lesz Európában.
Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője Mohácson elmondta:
A béke a legfontosabb. Látjuk, hogy Európában egyre inkább háborús készültség van, és szerintem most az a legfontosabb, hogy minél többen megmutassuk: igenis ki kell állni a háború ellen és a béke mellett. Nagyon jó látni, hogy ennyien vagyunk itt.
- nyilatkozta Palóc André, majd hozzátette:
Az, hogy valaki szeretne háborút, és látjuk, hogy Európában többen szeretnének háborút, az nem azt jelenti, hogy nekünk engednünk kell a belesodródást. Pont ezért fontosak az ilyen és ehhez hasonló több országos háborúellenes gyűlések, hogy kiálljunk mindannyian a békéért.
