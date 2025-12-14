Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Czepek Gábor: A magyaroknak most kell eldönteni, milyen jövőt választanak!

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 19:15
Czepek Gábor a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen mondta el, hogy ezeken a találkozókon a magyar emberek ki tudják nyilvánítani, milyen jövőt akarnak.
Bors
A szerző cikkei

Czepek Gábor közigazgatási államtitkár szerint a Háborúellenes Gyűléseknek komoly tétje van. Az államtitkár a Metropolnak a december 13-án tartott mohácsi Háborúellenes Gyűlésen mondta el, hogy ezeken a találkozókon a magyar emberek ki tudják nyilvánítani, milyen jövőt akarnak. Miközben Európa háborús pszichózisban, a NATO főtitkár harcba hívja az embereket, szükség van egy józan, mértéktartó hangra.

Czepek Gábor is részt vett a Háborúellenes Gyűlésen
Czepek Gábor szerint Orbán Viktor az, aki a békét képviseli. / Fotó: MW

Czepek Gábor: A magyaroknak most kell eldönteni, milyen jövőt választanak!

Czepek Gábor szerint nagy döntések előtt áll a magyarság. Egészen konkrétan le kell tenniük a tétet valahová, és nagyon nem mindegy, hogy hová. Ha békét akarnak, akkor jó, ha tudják: Európában jelenleg csak Orbán Viktor az, aki a békét képviseli. 

Olyan időket élünk, amikor le kell raknunk a tétet valahová. Világosak a választóvonalak. Háború vagy béke. Keleti energia vagy nyugati függőség. És embereket segítő adó... adóintézkedések vagy adóemelések, amit az ellenzék szeretne. Úgy hogy teljesen világosak a választóvonalak, le kell rakni a téteket. És ez egy demonstráció, hogy közösséget alapítsunk.

- mondta el az államtitkár a Háborúellenes Gyűlés fontosságáról vallott nézeteit.

