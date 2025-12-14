Orbán Viktor megmutatta a mohácsi Háborúellenes Gyűlés legkisebb résztvevőit

Orbán Viktor egy Facebook-videó segítségével nyújtott betekintést a mohácsi Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögé.
Lessetek be a kulisszák mögé, ahol a mohácsi háborúellenes gyűlés legkisebb résztvevőit is megismerhetitek!
- írta bejegyzésében a miniszterelnök.
Ha kíváncsi vagy a nem mindennapi videóra, itt nézheted meg:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.