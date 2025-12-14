Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor megmutatta a mohácsi Háborúellenes Gyűlés legkisebb résztvevőit

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 19:47
A miniszterelnök betekintést nyújtott a kulisszák mögé.
Orbán Viktor egy Facebook-videó segítségével nyújtott betekintést a mohácsi Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögé. 

Lessetek be a kulisszák mögé, ahol a mohácsi háborúellenes gyűlés legkisebb résztvevőit is megismerhetitek!

- írta bejegyzésében a miniszterelnök.

Ha kíváncsi vagy a nem mindennapi videóra, itt nézheted meg:

