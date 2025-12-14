Fásy Ádám nemet mond a háborúra: „Aki békét akar, az velünk tart”

Fásy Ádám korábban a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen is részt vett, ahol lapunknak elárulta, hogy a miniszterelnök jó úton jár a béke felé. A mulatós énekes az október 23-ai Békemeneten is jelen volt, ahol az első sorból tekinthette meg Orbán Viktor beszédét. Fásy Ádám most a béke fontosságáról mesélt a Bors újságírójának.
Aki békét akar, az velünk tart. Az a kijelölt út, amit a miniszterelnök úr meghatároz, nekünk kötelező azon az útvonalon tovább haladni. A béke, szeretet és család fogalma - így karácsony előtt főleg - nagyon fontos az embereknek. Ez a jó út
– mesélte a Mesterhármas legendás tagja. Az énekes refrektált a NATO főtitkár, Mark Rutte szavaira is, ami elég nagy port kavart a politikai világban. A holland politikus nem óvatoskodott a háborúval kapcsolatban.
Olyan mértékű lehet, mint az a háború, amelyet nagyszüleink és dédszüleink éltek át
– jelentette ki korábban a NATO főtitkára, aki azt is elmondta, hogy öt év múlva már háború lesz Oroszország és Európa között.
Bízom benne, hogy Donald Trump és Orbán Viktor azon lesznek, hogy öt év múlva nagyon alapos béke legyen Európában és a világban mindenhol. Nem gondolnám, hogy annyi idő múlva még abban a pozícióban lesz az az úr
– mondta lapunknak a mulatós legenda. Mohácson mindenki a béke megtartásáért gyűlt össze, így minden megjelent hatáozottan elutasítja azon politikai hangokat, melyek a háború folytatását vagy tovább terjedését hirdetik. Nem csupán Fásy Ádám reagált Rutte szavaira, hanem a színpadon beszédet mondó vezetőink is, akik markáns véleményt fogalmaztak meg a főtitkárral és minden háború párti politikussal kapcsolatban.
Ebből következően Magyarország maga dönt arról, finanszíroz-e egy szomszédos országban zajló háborút. Maga akar dönteni arról, hogy a magyar családoktól, a magyar idősektől elvonja-e a pénzt. Ezért vagyunk ma itt, ezért megyünk mindenhova, minden magyarnak tudnia kell, aki még tud ép ésszel gondolkodni a közéletről, hogy a választások tétje a háborúba való belesodródás
– zárta beszédét Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
