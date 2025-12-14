Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Szilárda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Háborúellenes Gyűlés egy másik szemszögből - Videó

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 21:01 / FRISSÍTÉS: 2025. december 14. 21:01
Andor ÉvaOrbán Viktor
Ilyet még nem láttál! Orbán Viktor kulisszatitkokat mutatott a Háborúellenes Gyűlésről.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában egy másik szemszögből mutatta meg a mohácsi Háborúellenes Gyűlést. A felvételen a résztvevők, szervezők láthatók, ahogy készülnek a telt házas eseményre, illetve amint elütik az idejüket, amikor épp nincs tennivaló.

Andor Éva izgult a színpadra lépés előtt a Háborúellenes Gyűlésen
Andor Éva izgult a színpadra lépés előtt a Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: MW

A felvételen Andor Éva elmondta, jó értelemben izgult a színpadra lépés előtt, mert ez volt az első interjúja Orbán Viktorral. Szabó Zsófi is elárult egy titkot, amit itt nézhetsz meg:

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu