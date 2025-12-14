Háborúellenes Gyűlés egy másik szemszögből - Videó

Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában egy másik szemszögből mutatta meg a mohácsi Háborúellenes Gyűlést. A felvételen a résztvevők, szervezők láthatók, ahogy készülnek a telt házas eseményre, illetve amint elütik az idejüket, amikor épp nincs tennivaló.

Andor Éva izgult a színpadra lépés előtt a Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: MW

A felvételen Andor Éva elmondta, jó értelemben izgult a színpadra lépés előtt, mert ez volt az első interjúja Orbán Viktorral. Szabó Zsófi is elárult egy titkot, amit itt nézhetsz meg: