Háborúellenes Gyűlés egy másik szemszögből - Videó

Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában egy másik szemszögből mutatta meg a mohácsi Háborúellenes Gyűlést. A felvételen a résztvevők, szervezők láthatók, ahogy készülnek a telt házas eseményre, illetve amint elütik az idejüket, amikor épp nincs tennivaló.
A felvételen Andor Éva elmondta, jó értelemben izgult a színpadra lépés előtt, mert ez volt az első interjúja Orbán Viktorral. Szabó Zsófi is elárult egy titkot, amit itt nézhetsz meg:
