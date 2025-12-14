Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Szilárda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mészáros Nóra egyedi interaktív műsort vezet a DPK Facebook-oldalán

Mészáros Nóra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 19:00
DPKHáborúellenes Gyűlés
A közéleti kérdések sokakat foglalkoztatnak, erre válaszul indult el az egyes számú DPK Facebook-oldalán a Beszéljük meg! című műsor, amely közérthetően és jó hangulatban járja körül a legfontosabb témákat. Mészáros Nóra hétről hétre más-más vendéggel beszélget azokról az ügyekről, amelyek mindannyiunk életét érintik.
Nicole
A szerző cikkei

Megtisztelő feladatot kapott Mészáros Nóra: az egyes számú DPK-ban vezet élő műsort, amelyben hétről hétre más vendéggel beszélget aktuális, közéleti témákról. A Beszéljük meg! című műsor minden héten csütörtökön 18 órától az egyes számú DPK Facebook-csoportban tekinthető meg. Nóra hiteles, felkészült kérdései és közvetlen stílusa miatt mára a Digitális Polgári Kör egyik meghatározó arcává vált.

Mészáros Nóra
Mészáros Nóra új műsort vezet a DPK Facebook-oldalán (Fotó: Mészáros Nóra)

„Három rész ment le eddig, az elsőben Nagy Jánossal, majd Rákay Philippel, a legutóbbiban pedig Szentkirályi Alexandrával beszélgettem. Ez egy nagyon interaktív műsor, tehát olyan, amit a tévében gyakorlatilag lehetetlen lenne kivitelezni. Az adásokban a Polgári Fórumon feltett kérdéseket, illetve a műsor alatt kommentben érkező kérdéseket teszem fel az aktuális vendégnek, azok adják a gerincét a beszélgetésnek. A meghívott vendég mindig vagy egy DPK alapítótag, vagy politikus, esetleg is-is” – kezdte mosolyogva lapunknak Nóri.

Mészáros Nóra műsorában a Háborúellenes Gyűlésekről is szó esik

A műsor óriási sikerrel startolt, az érdeklődés pedig azóta sem lankadt. Karácsonykor lesz ugyan egy kisebb szünet, de januárban ugyanezzel a lelkesedéssel folytatják Nóráék a műsort.

A kommentelők közvetetten tudnak kapcsolódni a politikusokhoz és/vagy a DPK alapítókhoz. Emellett adás közben, vagyis a Facebook élőzés közben is a kollégáim folyamatosan küldik nekem a legérdekesebb, legizgalmasabb nézői hozzászólásokat

 – mesélte a műsorvezető.

„Mi csupán néhány témakört adunk meg nekik. Rákay Philip például mindenféle kulisszainfót árult el a DPK-ról, de emellett természetesen aktuális politikai kérdésekkel is foglalkoztunk, szóba került a háború, az adókérdések, a 600 oldalas Tisza-megszorító csomag, stb. Ami viszont nagyon fontos, hogy nagyon közvetlen hangvételű és közérthető legyen a műsor, tehát laza, barátságos, jókedvű, ugyanakkor informatív beszélgetést látnak a nézők.”

Mészáros Nóra a Szuverenitásvédelmi DPK nagykövete lett

A műsorvezető több DPK-ban is alapítótag, de nemrég kinevezték a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövetévé.
„Ez egy nagyon megtisztelő feladat. Szántó Miklós még a megalakulásakor hívott fel, hogy szeretnének felkérni a Szuverenitásvédelmi DPK alapító tagjává. Egy ilyen felkérésre pedig természetesen igent mond az ember. Egy pár hete pedig a nagykövetévé is választottak, tényleg nagy megtiszteltetés” – mondta, majd azt is elárulta, hogy számára mit jelent a szuverenitás:

Szerintem szűkebb és tágabb értelemben is fontos a szuverenitás. Az embernek a magánéletében is fontos a szuverenitás, ha például párkapcsolatban van, akkor is megmaradjon egyénnek, miközben kétségtelenül egy csapatot alkotnak. Ugyanez a helyzet a hazai illetve a nemzetközi politikában is: fontos, hogy minden országgal a jó viszonyra törekedjünk keletre és nyugatra egyaránt, de akármilyen jó is ez a viszony, nem szabad hagyni, hogy a függetlenségünket elvegyék.

 

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu