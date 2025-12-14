Mészáros Nóra egyedi interaktív műsort vezet a DPK Facebook-oldalán

Megtisztelő feladatot kapott Mészáros Nóra: az egyes számú DPK-ban vezet élő műsort, amelyben hétről hétre más vendéggel beszélget aktuális, közéleti témákról. A Beszéljük meg! című műsor minden héten csütörtökön 18 órától az egyes számú DPK Facebook-csoportban tekinthető meg. Nóra hiteles, felkészült kérdései és közvetlen stílusa miatt mára a Digitális Polgári Kör egyik meghatározó arcává vált.

Mészáros Nóra új műsort vezet a DPK Facebook-oldalán (Fotó: Mészáros Nóra)

„Három rész ment le eddig, az elsőben Nagy Jánossal, majd Rákay Philippel, a legutóbbiban pedig Szentkirályi Alexandrával beszélgettem. Ez egy nagyon interaktív műsor, tehát olyan, amit a tévében gyakorlatilag lehetetlen lenne kivitelezni. Az adásokban a Polgári Fórumon feltett kérdéseket, illetve a műsor alatt kommentben érkező kérdéseket teszem fel az aktuális vendégnek, azok adják a gerincét a beszélgetésnek. A meghívott vendég mindig vagy egy DPK alapítótag, vagy politikus, esetleg is-is” – kezdte mosolyogva lapunknak Nóri.

Mészáros Nóra műsorában a Háborúellenes Gyűlésekről is szó esik

A műsor óriási sikerrel startolt, az érdeklődés pedig azóta sem lankadt. Karácsonykor lesz ugyan egy kisebb szünet, de januárban ugyanezzel a lelkesedéssel folytatják Nóráék a műsort.

A kommentelők közvetetten tudnak kapcsolódni a politikusokhoz és/vagy a DPK alapítókhoz. Emellett adás közben, vagyis a Facebook élőzés közben is a kollégáim folyamatosan küldik nekem a legérdekesebb, legizgalmasabb nézői hozzászólásokat

– mesélte a műsorvezető.

„Mi csupán néhány témakört adunk meg nekik. Rákay Philip például mindenféle kulisszainfót árult el a DPK-ról, de emellett természetesen aktuális politikai kérdésekkel is foglalkoztunk, szóba került a háború, az adókérdések, a 600 oldalas Tisza-megszorító csomag, stb. Ami viszont nagyon fontos, hogy nagyon közvetlen hangvételű és közérthető legyen a műsor, tehát laza, barátságos, jókedvű, ugyanakkor informatív beszélgetést látnak a nézők.”

Mészáros Nóra a Szuverenitásvédelmi DPK nagykövete lett

A műsorvezető több DPK-ban is alapítótag, de nemrég kinevezték a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövetévé.

„Ez egy nagyon megtisztelő feladat. Szántó Miklós még a megalakulásakor hívott fel, hogy szeretnének felkérni a Szuverenitásvédelmi DPK alapító tagjává. Egy ilyen felkérésre pedig természetesen igent mond az ember. Egy pár hete pedig a nagykövetévé is választottak, tényleg nagy megtiszteltetés” – mondta, majd azt is elárulta, hogy számára mit jelent a szuverenitás: