Orbán Viktor: Magyarországon a vállalkozók győzelemre állnak

Pénteken, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) díjátadóján, ahol a legkiválóbb vállalkozók munkáját ismerik el, Orbán Viktor is beszédet mondott. A kormányfő kiemelte, a háború leginkább a magyar vállalkozóknak árt. Ahogy fogalmazott: "Önöknek kell a leginkább érezniük, hogy a háború az önök ellensége. Összességében azt kell mondanom, hogy még így is, hogy blokkolja a gazdaságot, összevetve a helyzetet a többi nyugat-európai országgal, Magyarországon a háború vesztésre, a vállalkozók pedig győzelemre állnak."

Orbán Viktor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) díjátadóján Fotó: YouTube

Orbán Viktor: Megérte kimaradni a háborúból

Orbán Viktor megjegyezte, leginkább azért áll a háború vesztésre Magyarországon, mert kimaradtunk az ukrajnai háborúból, ellentétben a nyugat-európai országokkal, amelyek beszálltak. Úgy vélte, azok most bajban vannak, és még nagyobb bajban lesznek. "Amikor ők találkoznak a saját vállalkozóikkal és fölmondják ugyanazokat a számokat, amiket most én elmondtam, akkor a hiányzó összeg ott még sokkal nagyobb, mint az az összeg, ami innen hiányzik" – idézi szavait a Magyar Nemzet.

"A háború ugyanis drága dolog. Nem véletlen, hogy aki leginkább ért a gazdasághoz, vagy gondolkodásmódját leginkább az üzlet határozza meg – az amerikaiakra gondolok –, azok már ki is szálltak belőle. A nyugat-európai barátaink azonban befelé mennek, egyedül kell kifizetniük a háború árát, és az borsos lesz. Egyébként is rossz bőrben vannak a nemzetközi versenyképesség tekintetében, hát még így" – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, aki köszönetet mondott azoknak a vállalkozóknak, akik ezekben a nehéz időkben nem adták fel, hanem folytatták a munkát.