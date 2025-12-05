Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Vilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Magyarországon a vállalkozók győzelemre állnak

díjátadó
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 17:26 / FRISSÍTÉS: 2025. december 05. 17:26
háborúOrbán Viktor
Orbán Viktor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége ünnepségén beszélt a magyar vállalkozások helyzetéről.

Pénteken, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) díjátadóján, ahol a legkiválóbb vállalkozók munkáját ismerik el, Orbán Viktor is beszédet mondott. A kormányfő kiemelte, a háború leginkább a magyar vállalkozóknak árt. Ahogy fogalmazott: "Önöknek kell a leginkább érezniük, hogy a háború az önök ellensége. Összességében azt kell mondanom, hogy még így is, hogy blokkolja a gazdaságot, összevetve a helyzetet a többi nyugat-európai országgal, Magyarországon a háború vesztésre, a vállalkozók pedig győzelemre állnak."

Orbán Viktor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) díjátadóján
Orbán Viktor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) díjátadóján  Fotó: YouTube

Orbán Viktor: Megérte kimaradni a háborúból

Orbán Viktor megjegyezte, leginkább azért áll a háború vesztésre Magyarországon, mert kimaradtunk az ukrajnai háborúból, ellentétben a nyugat-európai országokkal, amelyek beszálltak. Úgy vélte, azok most bajban vannak, és még nagyobb bajban lesznek. "Amikor ők találkoznak a saját vállalkozóikkal és fölmondják ugyanazokat a számokat, amiket most én elmondtam, akkor a hiányzó összeg ott még sokkal nagyobb, mint az az összeg, ami innen hiányzik" – idézi szavait a Magyar Nemzet.

"A háború ugyanis drága dolog. Nem véletlen, hogy aki leginkább ért a gazdasághoz, vagy gondolkodásmódját leginkább az üzlet határozza meg – az amerikaiakra gondolok –, azok már ki is szálltak belőle. A nyugat-európai barátaink azonban befelé mennek, egyedül kell kifizetniük a háború árát, és az borsos lesz. Egyébként is rossz bőrben vannak a nemzetközi versenyképesség tekintetében, hát még így" – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, aki köszönetet mondott azoknak a vállalkozóknak, akik ezekben a nehéz időkben nem adták fel, hanem folytatták a munkát.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu