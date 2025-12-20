Látványos videó: így érkezett meg Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés helyszínére

Szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását Szegeden. Az eseményt a Pick Arénában tartották, Orbán Viktor pedig teltház előtt beszélt egy rendhagyó Lázárinfó keretein belül.

Fotó: mw

Ám a miniszterelnök bevonulása sem volt mindennapi! Orbán Viktor ugyanis szakított a hagyományokkal, és nem a Szabadság vándoraira, hanem a Ghostbusters zenéjére érkezett meg a színpadra. A bevonulásról pedig most megosztott egy felvételt a közösségi oldalán.

Ghostbusters!

- fűzte a videóhoz a kormányfő.