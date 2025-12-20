Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Teofil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Látványos videó: így érkezett meg Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés helyszínére

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 16:13
érkezésOrbán Viktor
Mutatjuk a miniszterelnök bevonulását.

Szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását Szegeden. Az eseményt a Pick Arénában tartották, Orbán Viktor pedig teltház előtt beszélt egy rendhagyó Lázárinfó keretein belül.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Fotó: mw

Ám a miniszterelnök bevonulása sem volt mindennapi! Orbán Viktor ugyanis szakított a hagyományokkal, és nem a Szabadság vándoraira, hanem a Ghostbusters zenéjére érkezett meg a színpadra. A bevonulásról pedig most megosztott egy felvételt a közösségi oldalán.

Ghostbusters!

- fűzte a videóhoz a kormányfő.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu