Látványos videó: így érkezett meg Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés helyszínére

Szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását Szegeden. Az eseményt a Pick Arénában tartották, Orbán Viktor pedig teltház előtt beszélt egy rendhagyó Lázárinfó keretein belül.
Ám a miniszterelnök bevonulása sem volt mindennapi! Orbán Viktor ugyanis szakított a hagyományokkal, és nem a Szabadság vándoraira, hanem a Ghostbusters zenéjére érkezett meg a színpadra. A bevonulásról pedig most megosztott egy felvételt a közösségi oldalán.
Ghostbusters!
- fűzte a videóhoz a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.