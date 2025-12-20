Orbán Viktor emelte a tétet: nem hiszed el, milyen zenére vonult be

Nem hétköznapi Lázárinfót tartanak a szegedi Háborúellenes Gyűlésen. Lázár János vendége Orbán Viktor, aki bizony nem mindennapi zenére vonult be a Pick arénába.
Most ugyanis szakított a hagyományokkal és nem a Szabadság vándoraira, hanem a Ghostbusters zenéjére érkezett a színpadra.
