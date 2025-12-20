Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor emelte a tétet: nem hiszed el, milyen zenére vonult be

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 13:15 / FRISSÍTÉS: 2025. december 20. 13:16
Háborúellenes Gyűléslázár jános
Orbán Viktor nem a szokásos Szabadság vándorai dalra vonult be Szegeden.

Nem hétköznapi Lázárinfót tartanak a szegedi Háborúellenes Gyűlésen. Lázár János vendége Orbán Viktor, aki bizony nem mindennapi zenére vonult be a Pick arénába.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Orbán Viktor

Most ugyanis szakított a hagyományokkal és nem a Szabadság vándoraira, hanem a Ghostbusters zenéjére érkezett a színpadra.

 

 

 

