Orbán Viktor emelte a tétet: nem hiszed el, milyen zenére vonult be

Nem hétköznapi Lázárinfót tartanak a szegedi Háborúellenes Gyűlésen. Lázár János vendége Orbán Viktor, aki bizony nem mindennapi zenére vonult be a Pick arénába.

Orbán Viktor

Most ugyanis szakított a hagyományokkal és nem a Szabadság vándoraira, hanem a Ghostbusters zenéjére érkezett a színpadra.