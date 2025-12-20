Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Eddig nem látott fotókat mutatott Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 17:22
Háborúellenes GyűlésSzegedfotó
Különleges képekkel jelentkezett a miniszterelnök.

Szombaton Szegeden tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását. Az eseményen Lázár János vendége Orbán Viktor volt, aki egy rendhagyó Lázárinfó keretein belül válaszolt a kérdésekre.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Orbán Viktor Lázár János Fotó: mw

Orbán Viktor: Ha Szeged velünk, ki ellenünk?

A miniszterelnök most egy friss fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán. Olyan képeket mutatott kormányfő, amelyet a nyilvánosság eddig még nem láthatott.

Ha Szeged velünk, ki ellenünk?

- tette fel a kérdést a Facebook-posztjában Orbán Viktor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
