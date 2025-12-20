Eddig nem látott fotókat mutatott Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről

Szombaton Szegeden tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását. Az eseményen Lázár János vendége Orbán Viktor volt, aki egy rendhagyó Lázárinfó keretein belül válaszolt a kérdésekre.

Orbán Viktor Lázár János Fotó: mw

Orbán Viktor: Ha Szeged velünk, ki ellenünk?

A miniszterelnök most egy friss fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán. Olyan képeket mutatott kormányfő, amelyet a nyilvánosság eddig még nem láthatott.

- tette fel a kérdést a Facebook-posztjában Orbán Viktor.