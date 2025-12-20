Háborúellenes Gyűlés: ezt üzente a színpadra lépés előtt Orbán Viktor

A szegedi Háborúellenes Gyűlésen egy nem mindennapi Lázárinfót is tartanak. Lázár János vendége Orbán Viktor, aki nem akármilyen zenére vonult be a Pick arénába: a miniszterelnök a Ghostbusters (Szellemirtók) zenéjére érkezett a színpadra.

Így érkezett meg Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésre / Fotó: MW

Ezt üzente, mielőtt a Háborúellenes Gyűlés színpadára lépett Orbán Viktor

Hahó, Facebookosok! Hallom Jánost, mindjárt én jövök, kezdünk!



- mondta el a miniszterelnök a hírcsatornáján, mialatt a színfalak mögött követte figyelemmel Lázár János beszédét, amíg el nem jött az ideje, hogy csatlakozzon hozzá.