Orbán Viktor: Ha nincs Fidesz, nincs party! - Videó

Mint arról már beszámoltunk, Szegeden rendezték meg a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását. Az esemény tele volt rendhagyó dolgokkal, többek között ilyen volt a Lázárinfó is, ahol a miniszterelnök kérdésekre válaszolt.
Orbán Viktor most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen a kormányfő azt ecsetelte, mi lett volna, ha nincs Fidesz.
Ha nincs Fidesz, nincs party!
- fűzte a videóhoz a miniszterelnök.
