Orbán Viktor: Ha nincs Fidesz, nincs party! - Videó

Fidesz
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 18:58
partyHáborúellenes GyűlésOrbán Viktor
Újabb videóval jelentkezett a miniszterelnök.

Mint arról már beszámoltunk, Szegeden rendezték meg a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását. Az esemény tele volt rendhagyó dolgokkal, többek között ilyen volt a Lázárinfó is, ahol a miniszterelnök kérdésekre válaszolt.

Orbán Viktor most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen a kormányfő azt ecsetelte, mi lett volna, ha nincs Fidesz.

Ha nincs Fidesz, nincs party! 

- fűzte a videóhoz a miniszterelnök.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
