„Év végi nagy dobás…” – Orbán Viktor bejelentésébe egész Szeged beleremeg

Az rendezvényeken rendszeres vendég Orbán Viktor is, aki most újabb nagy dobással jelentkezett a Facebook-oldalán. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy szombaton Mohácson kerül sor a 4. Háborúellenes Gyűlésre, most pedig már azt is elárulta a kormányfő, hogy december 20-án Szegeden, a Tisza partján találkoznak a hazájukért és tenni akaró polgárok.

Év végi nagy dobás. Regisztrálj, gyere el te is! Link kommentben

– írta a bejegyzéséhez a miniszterelnök, aki még egy Lázár Jánossal közös fotót is megosztott. A fotóból pedig egyúttal az is kiderül, hogy egy Orbán Viktorral közös Lázárinfónak lehet majd tanúi a jelenlévők.

Az eseményre ezen a linken lehet regisztrálni!