„Év végi nagy dobás…” – Orbán Viktor bejelentésébe egész Szeged beleremeg

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 20:55
Mint ismeretes, elképesztő sikerrel zajlik az Digitális Polgári Kör országjárása, hiszen az eddig Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten megrendezett Háborúellenes Gyűlés mind telt házas volt.
Az rendezvényeken rendszeres vendég Orbán Viktor is, aki most újabb nagy dobással jelentkezett a Facebook-oldalán. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy szombaton Mohácson kerül sor a 4. Háborúellenes Gyűlésre, most pedig már azt is elárulta a kormányfő, hogy december 20-án Szegeden, a Tisza partján találkoznak a hazájukért és tenni akaró polgárok.

Év végi nagy dobás. Regisztrálj, gyere el te is! Link kommentben

– írta a bejegyzéséhez a miniszterelnök, aki még egy Lázár Jánossal közös fotót is megosztott. A fotóból pedig egyúttal az is kiderül, hogy egy Orbán Viktorral közös Lázárinfónak lehet majd tanúi a jelenlévők.

Az eseményre ezen a linken lehet regisztrálni! 

