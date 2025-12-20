Orbán Viktor a lefoglalt orosz vagyon elkobzásáról: hadüzenet lett volna Oroszország felé

Ahogy arról a Bors beszámolt, szombaton Szegeden tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását. Az esemény pedig ezúttal több szempontból is rendhagyó volt, az egyik ilyen volt, hogy Orbán Viktor ezúttal nem beszédet mondott, hanem kérdésekre válaszolt.
A különleges Lázárinfón szóba került az orosz vagyon elkobzásának kérdése is, amely hadüzenet lett volna Oroszország felé. Ennek kapcsán a miniszterelnök így reagált:
Egy közvetlen háborús veszélyt sikerült most elhárítani Brüsszelben. Az orosz vagyon elkobzása hadüzenet lett volna Oroszország felé, de a postagalambot időben sikerült elkapni. A háború közvetlen veszély, ami kopogtat az ajtón, nem szabad ajtót nyitni
- fogalmazott Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.