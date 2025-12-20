Orbán Viktor a lefoglalt orosz vagyon elkobzásáról: hadüzenet lett volna Oroszország felé

Ahogy arról a Bors beszámolt, szombaton Szegeden tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását. Az esemény pedig ezúttal több szempontból is rendhagyó volt, az egyik ilyen volt, hogy Orbán Viktor ezúttal nem beszédet mondott, hanem kérdésekre válaszolt.

Orbán Viktor Lázár János Fotó: mw

Orbán Viktor: Az orosz vagyon elkobzása hadüzenet lett volna Oroszország felé

A különleges Lázárinfón szóba került az orosz vagyon elkobzásának kérdése is, amely hadüzenet lett volna Oroszország felé. Ennek kapcsán a miniszterelnök így reagált:

Egy közvetlen háborús veszélyt sikerült most elhárítani Brüsszelben. Az orosz vagyon elkobzása hadüzenet lett volna Oroszország felé, de a postagalambot időben sikerült elkapni. A háború közvetlen veszély, ami kopogtat az ajtón, nem szabad ajtót nyitni

- fogalmazott Orbán Viktor.