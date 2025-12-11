Orbán Viktor: Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását

Azt az amerikaiak is látják, hogy Európa egy hosszú gazdasági zsákutca végére ért. Egy gyenge szövetséges pedig nem tudja megvédeni magát, de nem lehet rá támaszkodni nemzetközi ügyekben sem. Az amerikaiak Európa civilizációs válságát is látják. Azt, hogy Európában veszélyben vannak a civilizációs értékek, a demokrácia és a szabad piac