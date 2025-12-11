Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 07:18
demokráciacivilizációs válságEurópa
Orbán Viktor elmondta, az amerikaiak Európa civilizációs válságát is látják.
Bors
A szerző cikkei

"Tegnap este a Széll Kálmán Alapítvány tagjait köszönthettem. Sikeres emberek, nagy koponyák. Ilyenkor nem lehet megúszni a komoly témákat" - írta csütörtök reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Csiszár Jenő Orbán Viktor
Orbán Viktor elmondta: Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását / Fotó: MW

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Itt van mindjárt az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia, amely az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma. Abban a stílusban beszél Brüsszelről, ahogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel beszélt rólunk. Amilyen az adjonisten… 

- tette hozzá a miniszterelnök.

Azt az amerikaiak is látják, hogy Európa egy hosszú gazdasági zsákutca végére ért. Egy gyenge szövetséges pedig nem tudja megvédeni magát, de nem lehet rá támaszkodni nemzetközi ügyekben sem. Az amerikaiak Európa civilizációs válságát is látják. Azt, hogy Európában veszélyben vannak a civilizációs értékek, a demokrácia és a szabad piac

- emelte ki.

Azt is látják, hogy az európai liberálisok felégették az Oroszországgal kialakult hálót, ami hiba volt. Az USA döntéshozói szerint stratégiai szinten újra kell építeni az európai-orosz viszonyrendszert. Summa summarum: Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását. Azt a civilizációs léptékű lecsúszást, amely ellen Magyarországon 15 éve küzdünk. És végre nem egyedül!

- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.

 

